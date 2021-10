Nina Moric affonda tutti coloro che arrivano sul suo profilo. Mini dress e gambe da urlo: regina di sensualità

È un momento sereno per Nina Moric. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona sta bene e si vede. Ha ritrovato la sintonia con il padre di suo figlio e tutti e tre si fanno vedere spesso insieme come una famiglia che finalmente ha superato i dissidi del passato.

Nina Moric, mette gli stivali e stende tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

Non ci sono rivali che tengono. Passano gli anni ma Nina Moric rimane sempre una delle donne più sensuali del nostro Paese. La modella croata ormai ha fatto dell’Italia la sua casa adottiva e tra alti e bassi, nel corso della sua vita, non ha mai smesso di far sognare il pubblico che la segue fin da quando era una ragazzina e sfilava per i marchi più prestigiosi dell’alta moda.

Oggi è una donna, una mamma ed un’ex moglie che ha affrontato tante battaglie ma la sua bellezza ed il suo sex appeal non vengono di certo messi da parte. Ce ne dà prova su Instagram con i suoi scatti, uno più bello dell’altro. L’ultimo è vietato ai deboli di cuore.

L’ex moglie di Fabrizio Corona si mette gli stivali, tira su la gamba e scatena l’apoteosi totale. In primo piano le sue meravigliose gambe, quelle lunghe e filiformi che hanno calcato per anni le passerelle di mezza Europa.

Nina indossa un mini dress argentato pieno di paillettes che da seduta diventa praticamente una maglia. Tutto il meglio di sé esce fuori e con quelle gambe incrociate mostra lì dove non batte il sole. È afrodisiaca ed i suoi follower impazziscono davanti a tante sensualità.

Una pioggia di like per la Moric che a corredo dei due scatti scrive: “Sviluppate la vostra legittima stranezza.💥” invitando tutti a non vergognarsi di sé stessi e, forse, anche un po’ ad osare.

Trucco importante, piega perfetta ed uno sguardo che inchioda allo schermo. Chi arriva sul suo profilo Instagram è colpito ed affondato. Tra i tanti complimenti un “Pazzesca”.