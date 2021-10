Risparmiare sul detersivo per la lavastoglie: rimedio irrinunciabile!

Sapete che esiste un detersivo ecologico ideale per risparmiare sul lavaggio delle stoviglie? Date un’occhiata anche voi a questo detersivo fai da te per la lavastoviglie che saprà stupirvi!

Uno degli elettrodomestici che negli ultimi anni ha trovato sempre più spazio nelle vostre case, e soprattutto nelle vostre cucine, è sicuramente la lavastoviglie. Infatti questo elettrodomestico consente di non dedicare più molto tempo al lavaggio delle stoviglie e, di conseguenza, alla pulizia della cucina.

Ovviamente in commercio esistono molti prodotti validi da usare per lavare i piatti nella lavastoviglie.

Detersivo ecologico per risparmiare: da dove cominciare?

Tuttavia questi detersivi possono essere facilmente sostituiti con dei detersivi fatti in casa e, quindi, sicuramente, ecologici e più economici. Ipotete ricorrere ad un rimedio fai da te molto efficace, capace di farvi risparmiare moltissimo.

Procurarvi 2 grandi limoni, 100 grammi di sale grosso da cucina, 250 ml di acqua e circa 125 ml di aceto bianco.

Prendete il limone e tagliatelo a pezzi, avendo cura di eliminare solo i semi e non la buccia. I limoni, poi, andranno inseriti in un frullatore insieme al sale e a circa la metà dell’acqua. Dovrete iniziare a frullare il più velocemente possibile in modo da ottenere un composto privo di grumi.

Aiutandovi con un pentolino, potrete aggiungere l’aceto bianco e l’altra metà di acqua e iniziare a riscaldare il tutto fino a portarlo a bollore per circa 10 minuti. Ovviamente, durante questo passaggio, è molto importante mescolare il tutto per donare densità al vostro composto. Una volta terminato, potrete spegnere il tutto e lasciare raffreddare.

A questo punto, una volta raffreddato, potrete frullare il tutto con un frullatore ad immersione e setacciare il composto, in modo da eliminare i grumi e ottenere un composto simile ad una crema con un intenso profumo di limone.

Per donare un effetto più schiumoso potrete aggiungere anche un pò di sapone per piatti tradizionale al vostro composto.

Potete anche creare delle pastiglie per la lavastoviglie. Dovrete procurarvi 300 grammi di bicarbonato di sodio, acqua e 2 cucchiai di sapone e degli stampi comuni per il ghiaccio. Dovrete mescolare per bene il tutto e, poi, versare il contenuto negli stampi e lasciare asciugare. Avrete cosi le vostre pastiglie da conservare in un comune barattolo.