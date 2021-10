Sabrina Salerno, ballo infuocato e intimo in pizzo nero…un momento di passione unica – FOTO

Sabrina Salerno stuzzica ancora i suoi followers con un post da urlo: la cantante in tenuta da ballo è divina.

Sabrina Salerno è una super donna: da oltre 30 anni la nativa di Genova sta deliziando gli occhi degli italiani con la sua bellezza e le sue curve pericolose. I social network accolgono ogni giorno le sue fotografie devastanti: ogni suo singolo post ottiene sempre ottimi riscontri e numeri eccezionali.

La Salerno è una delle concorrenti di punta dell’edizione attuale di ‘Ballando Con le Stelle’. La cantante fa coppia con l’insegnante Samuel Peron: quest’ultimo vuole assolutamente vincere il talent e i due si stanno allenando con grande rigore. Super Sabri, questa sera, ha incantato il popolo del web con una foto da urlo.

Sabrina Salerno, ballo sensuale: il vestitino è cortissimo e scopre tutto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

“Conto sul vostro sostegno e affetto!!! Domani sera alle h.20.00 usciranno le card. Potrete votare la nostra coppia attraverso i social ufficiali di ‘Ballando Con le Stelle’: questo è l’annuncio che Sabrina ha fatto tramite la didascalia della strepitosa fotografia. La cantante è vicinissima a Samuele Peron: il loro ballo è sensualissimo.

La ligure indossa un vestitino cortissimo che scopre praticamente tutto. La 53enne ha un fisico da paura e le sue gambe sono incredibilmente spettacolari. Si intravede anche il suo stacco di coscia da crepacuore.

Sabrina sta spesso parlando con i media del suo insegnante. Qualche ora fa, ad esempio, ha rivelato a tutti che Peron è molto severo ed esigente. “Per una come me che non ha un carattere facile non è semplice incassare un rimprovero”, ha detto al magazine Vero. In un’altra intervista, inoltre, la classe 1968 ha svelato che Samuel in privato la chiama tartaruga, elefante e gorilla: si merita l’appellativo di talpa quando invece sfodera uno sguardo sexy.