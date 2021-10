Sassuolo-Venezia. le pagelle e il tabellino della partita di questo sabato pomeriggio: match valido per la nona giornata di campionato.

Il Sassuolo, dopo il pareggio di Marassi per 2 a 2 contro il Genoa, ospita il Venezia al Mapei Stadium: occasione d’oro per la squadra di Alessio Dionisi per tornare alla vittoria. La squadra veneta ha battuto la Fiorentina nel corso del Monday night dello scorso turno di campionato: la neopromossa non perde da tre turni e si trova al momento al sedicesimo posto in classifica.

Al Mapei Stadium va in scena una bellissima partita. I neroverdi riescono a prevalere e a portare a casa una vittoria preziosa. Con questi tre punti, gli emiliani sistemano leggermente la classifica e salgono al dodicesimo posto in classifica con 11 punti in 9 giornate. Non un buon bottino, ma dopo il cambio di guida tecnica si sapeva che c’è bisogno di tempo per assimilare i nuovi dettami tattici.

Sassuolo-Venezia: le pagelle il tabellino della partita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Salernitana-Empoli: le pagelle e il tabellino della partita

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6, Chiriches 6.5 (Ayhan 6), Ferrari 6, Rogerio 6; Maxime Lopez 6.5, Frattesi 6.5; Berardi 7, Djuricic 5.5 (Traoré 6.5), Raspadori 6,5; Scamacca 5.5 (Defrel 6). All. Dionisi

VENEZIA (4-3-3): Romero 6.5; Ebuehi 5.5 (Mazzocchi 6), Svoboda 5.5, Ceccaroni 5.5, Haps 6; Crnigoj 5.5, Busio 5.5, Ampadu 6.5; Okereke 6.5, Henry 4.5, Kiyine 5.5. All. Zanetti

Reti: 32′ Okereke (V), 37 Berardi (S), 52′ Autogol Henry (S), 66′ Frattesi (S)

Ammoniti: Crnigoj, Henry, Rogerio

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Juventus-Roma: i bianconeri vincono di misura ma è polemica all’Allianz

Il Sassuolo, nel turno infrasettimanale, avrà un match difficile: giocherà contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il Venezia, invece, giocherà una partita importantissima contro la Salernitana.