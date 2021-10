Giornalista, scrittrice, blogger e opinionista. Selvaggia Lucarelli sa sempre come far parlare di sé esponendosi a 360 gradi in ogni occasione senza aver paura di dire la sua.

Ha portato avanti diverse cause con determinazione e costanza come quella sul ddl Zan, sul Green Pass o sullo smaltimento dell’immondizia.

La sua carriera inizia come attrice ed autrice teatrale nel lontano 1998 al fianco di comici come Max Giusti, Antonio Giuliani o Anna Mazzamauro.

Nel 2002 la Lucarelli ha intrapreso la professione di blogger dove ha iniziato a diffondere il suo pensiero attraverso ‘’Stanza Selvaggia’’ e successivamente le si sono aperte le porte del mondo della televisione diventando opinionista dell’’Isola dei famosi’’.

Nel 2004 ha debuttato come conduttrice radiofonica e nel 2006 ha partecipato al reality ‘’La fattoria’’.

Negli anni successivi la sua carriera è stata tutta un crescendo e attualmente collabora con il ‘’The Post Internazionale’’, conduce la trasmissione radiofonica ‘’Le mattine’’ su Radio Capital, è opinionista del programma ‘’Ballando con le Stelle’’ condotto da Milly Carlucci ed è autrice di quattro libri.

Anche sui social è molto attiva con 1,1 milione di utenti che la seguono su Instagram.

Selvaggia e la FOTO del suo lato A da urlo

Proprio attraverso il celebre social network condivide ogni giorno Stories e scatti di vita quotidiana e riceve commenti di apprezzamento nonché critiche.

Ha pubblicato spesso i messaggi che riceve in direct da parte dei suoi followers, con ingiurie e offese nei suoi confronti da parte di chi illegittimamente la insulta perché ha un pensiero diverso dal suo.

Non è stato questo il caso, dopo questo scatto, infatti, la procace Selvaggia ha ricevuto una pioggia di like e commenti dove i followers si complimentavano con lei per il decolleté esplosivo in primo piano.

“Sei bella per quanto sei intelligente!”, “Sei di un fascino che lasciano senza fiato…”, “Sei oggettivamente di una bellezza disarmante”, “Che bella donna”, sono solo alcuni dei messaggi di apprezzamento che ha ricevuto sotto il suo scatto magnetico.