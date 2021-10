“Sosteniamo la regina” Soleil Sorge, il color menta le sta da dio! – FOTO

La strepitosa concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ è semplicemente divina: i fan sono andati dritti al manicomio!

La fantastica ex naufraga dell’isola dei Famosi, nonostante sia ancora in gioco nella Casa più spiata d’Italia, non ha chiuso il suo profilo Instagram: la pagina, infatti, viene gestita da qualcun altro, che ha voluto provocare un infarto di gruppo, con l’ultimo post da paura.

Esso è composto da una doppietta di foto incredibili, in cui Soleil Anastasi Sorge, conosciuta su Instagram come @soleil_stasi, indossa un outfit color menta: questo colore le dona moltissimo!

Il look si compone di un paio di pantaloni ed un maglioncino con una geometrica fantasia marrone, che presenta delle aperture sensuali sulle braccia: Sole detta le leggi della moda!

Ecco, dunque, il post di cui parla l’intero web…

Soleil Anastasia Sorge è una ladra: senza scrupoli ha rubato il cuore dei fan! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

Nella prima foto della due, la meravigliosa ex corteggiatrice del programma televisivo ‘Uomini e Donne’, nonché scelta dell’ex tronista Luca Onestini, viene immortalata frontalmente, con le mani sui fianchi, lo sguardo rivolto verso la sua destra ed un’espressione super provocante.

Nel secondo scatto, invece, Soleil posa con le gambe divaricate, gli occhi chiusi, un sorriso accennato sulle labbra e le braccia alzate e incrociate sopra la testa: che spettacolo!

Tra i commenti lasciati dagli utenti che la seguono sempre con stima e affetto, si legge ad esempio: “Sosteniamo la regina“; “Vai Sole spacca!”; “, “Ma questo colore ti sta da dio!”; oppure “Sole il GF sei tu!”.

Anche un’ex gieffina ha commentato il suo post: si tratta della modella e showgirl brasiliana Dayane Mello, che le ha inviato due emoticon raffiguranti delle faccine con gli occhi a cuoricino.