Il pubblico ha risposto con entusiasmo alla notizia che vede protagonista Stefano De Martino: annunciato il grande ritorno

Ha da poco terminato il tour che lo ha visto portare in scena lo spettacolo teatrale “Che coppia noi tre – The show“, insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e ora per Stefano De Martino è tempo di pensare a nuovi progetti. Uno in particolare lo vedrà coinvolto nel mese di dicembre e rappresenterà il suo ritorno in televisione. Ecco di cosa si tratta.

Il ritorno di Stefano De Martino, al timone di un nuovo programma

Dopo aver concluso l’edizione di “Stasera tutto è possibile“, Stefano De Martino ha fatto il suo ritorno in Mediaset la scorsa primavera come giurato del serale di Amici. Poi l’estate passata tra progetti, vacanze con il figlio Santiago e il set cinematografico di “Il giorno più bello” con il quale debutterà come attore sul grande schermo.

Ora arriva un’altra entusiasmante notizia che lo coinvolge: negli ultimi mesi ha lavorato all’ideazione di un programma tutto suo, che andrà in onda a dicembre. Il conduttore farà il suo ritorno proprio nella rete che negli ultimi anni gli ha dato modo di farsi conoscere nelle vesti di presentatore, Rai 2.

Ad annunciare il progetto di “Bar Stella” è Davide Maggio che svela in anteprima di cosa si tratterà. Due appuntamenti in seconda serata con un format originale nel quale saranno ospiti diversi volti dello spettacolo. Nello specifico il titolo della trasmissione fa riferimento a un luogo molto caro a De Martino, il locale nel quale è cresciuto e ha trascorso gli anni più belli accanto a suo nonno.

Verosimilmente il contesto sarà proprio quello di un bar. Tra chiacchiere, racconti, musica ed ospiti, l’intrattenimento sarà assicurato. Un format leggero, ideato per divertire e far compagnia al pubblico.

Per Stefano De Martino, che ha recentemente compiuto 32 anni, questa sarà l’ennesima occasione per mostrare le sue spiccate doti da intrattenitore. In attesa di scoprire se il tanto vociferato rinnovo per la conduzione di “Stasera tutto è possibile” sarà confermato.