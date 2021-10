Test: gli uomini che impressione hanno di te? Scoprilo con poche domande

Spesso ci chiediamo quale sia l’impressione che diamo alla gente, soprattutto al sesso opposto. Oggi scoprirai cosa vedono gli uomini in te. Cominciamo.

Siamo alla costante ricerca della perfezione, per piacere e per fare colpo su qualcuno le pensiamo davvero tutte. Spesso eccediamo nel prepararci, a volte pecchiamo di semplicità. Essere amate e desiderate è uno dei desideri più espressi dalle donne, vogliamo piacere a chi ci sta di fronte e se abbiamo individuato la nostra preda, facciamo di tutto per catturarla.

Com’è giusto che sia ti sarai chiesta diverse volte cosa pensino realmente di te gli uomini. Magari sei al tuo primo appuntamento con lui, ti sei preparata per giorni all’evento, hai acquistato decine di vestiti per sceglierne in fin dei conti solo uno. Sei emozionata, ansiosa, desiderosa, che la serata sia fantastica, tu vuoi essere fantastica.

Per quanto tu abbia trascorso il tempo a cercare la perfezione è naturale che ti chieda: “Ma che impressione gli ho fatto?”. Bene oggi puoi scoprire cosa pensano di te gli uomini con semplicissime domande.

La prima impressione è ciò che conta? Tu come appari?

E’ la prima volta che lo vedi, cosa ti colpisce di più?

Fisico / comportamento / quello che dice

Secondo la tua opinione, cosa dovrebbe avere un uomo che potrebbe piacerti?

Simpatia / fascino / coinvolgimento

Le tue relazioni con gli uomini, sono o sono state…

Molto lunghe / una scappata e via / hai avuto davvero pochi uomini

Stai passeggiando ed incontri l’uomo della tua vita. Quale luogo ti affascina di più?

Parco / biblioteca / nei locali

Serata cinema, primi appuntamenti, cosa ti piacerebbe vedere con lui?

I passi dell’amore / Notting Hill / L’amore non va in vacanza

Vuoi fare colpo su qualcuno, la tua strategia è…

Ridere e divertire / sono misteriosa / il mio sguardo lo stenderà

Gli devi fare un regalo, cosa sarebbe più indicato secondo te?

Profumo / orologio / libro

Quanti amici uomini hai?

No / ne ho 2 massimo 3 / ne ho tantissimi

Tra questi attori, quale somiglia al tuo uomo ideale?

Jim Carrey / Johnny Depp / Ben Affleck

Tra 10 anni sarai…

Single / fidanzata / moglie e madre

Cos’è per te l’amore?

Passione ed attrazione / sintonia e fedeltà / complicità ed intesa mentale

Maggioranza di risposte A Gli uomini sono molto incuriositi da te, riesci con la tua intraprendenza e la tua semplicità a creare una bella intesa. Imponi immediatamente le tue idee, sei una ragazza determinata e a volte troppo prepotente, questo potrebbe allontanare gli uomini. Ad ogni modo hanno curiosità nel conoscerti, ma ti consigliamo di mitigare il tuo carattere se non vuoi farli scappare a gambe levate. Maggioranza di risposte B

Con te si divertono un mondo, sei divertente, spiritosa autoironica. La sua simpatia è travolgente, con te si ride a crepapelle. Le tue battute sempre pronte, il tuo modo di fare, il fatto che tu sia una persona molto socievole e creativa sono dei punti a tuo favore. Per quanto la leggerezza sia bella e piaccia, molti uomini hanno paura del tuo carattere sfuggente e pensano che tu non sia una persona affidabile. Sorprendili.

Maggioranza di risposte C

Fai impazzire tutti, hai il mondo ai tuoi piedi, nessuno è come te. Il tuo sguardo, il tuo portamento, il modo come ti poni, sei una vera dominatrice, nulla ti intimorisce, se punti la tua preda devi catturarla a tutti i costi. Attenzione però, hai un carattere molto forte e a volte questo fa paura. Cerca di essere più dolce, agli uomini piace anche essere coccolati non solo presi per la cravatta.