Viaggio economico ed intelligente? Vola in queste mete, non te ne pentirai

Hai voglia di un viaggio ma vuoi spendere poco? Niente paura, abbiamo la soluzione adatta a te. Non solo sarà un viaggio low-cost ma sarà anche indimenticabile. Fidati.

Viaggiare gratis o comunque spendendo poco è il sogno di tutti, tra pochi giorni avremmo in calendario diversi ponti, considerando anche il fatto che entreremo nel mood natalizio, quindi quale scusa migliore per prenotare un viaggio all’estero.

Oggi ti proponiamo alcune mete, in realtà sono cinque, che potrai visitare in questo periodo. Con il minimo sforzo economico avrai la massima resa del divertimento e delle emozioni, ti basterà prenotare, preparare i bagagli e partire.

Lascia i pensieri a casa e ricarica le pile così da poter affrontare l’inverno con più vitalità, più energie, più entusiasmo. Viaggiare fa bene allo spirito, ti arricchisce di emozioni che non sapevi nemmeno esistessero, avrai modo di conoscere nuove culture, nuovi posti, nuovi modi di fare. Puoi assaporare cibi diversi, sentire profumi nuovi, vedere cose mai viste prima, toccare quello che non credevi possibile e parlare con gente di cui non consideravi nemmeno l’esistenza.

Cinque mete del cuore, non potrai dire di no alle emozioni

Canarie, perfette in questo periodo dell’anno se non ti sei abituato ancora ai primi freddi. Dal momento che la meta è poco gettonata tra ottobre e novembre, questo è un viaggio intelligente. Spenderai pochissimo, l’unica cosa un po’ più consistente è il biglietto aereo, ma i prezzi delle strutture sono davvero low-cost.

Sofia, vola in Bulgaria per cambiare aria e visitare una Città davvero interessante. Qui la vita costa davvero poco, così come il volo. Con pochissimi euro potrai fare una vacanza da re, provare per credere.

Malta, oltre a risparmiare se organizzi un viaggio in questa località, potrai godere della solitudine di questo periodo. Avrai modo di visitare la Città in tutta tranquillità, di notare i particolari che rendono unico questo posto.

Madrid, una delle mete preferite dagli italiani, nessuno rinuncerebbe mai a Madrid. I prezzi dei voli sono davvero economici così come i b&b o gli hotel. IL cibo si trova ovunque a qualunque prezzo, è una meta avventuriera ma vi stupirà ogni momento.

Venezia, beh, non l’avresti mai detto, vero? Invece è proprio così. Venezia è una delle destinazioni low-cost in questo periodo in Italia. Inoltre non essendoci troppa gente sarà un piacere percorrere il canale in gondola.

Adesso che conosci le mete low-cost, sia in Europa che in Italia, non hai più scuse. Prepara la valigia e vola, che tu hai bisogno del mondo ed il mondo ha bisogno di te.