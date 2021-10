“X Factor”, Emma sotto attacco: “Sprecate fiato in insulti spregevoli”

La scelta dei dodici concorrenti che accederanno ai Live Show di “X Factor” ha portato con sé non poche polemiche. Lo sfogo di Emma dopo la puntata e gli insulti ricevuti

Con la puntata dedicata agli Home Visit si è concluso ufficialmente il percorso di selezione dei talenti di X Factor. Scelti i dodici concorrenti che saliranno sul palco giovedì 28 ottobre in occasione del primo Live Show. Come ogni anno non sono mancate le polemiche relative alle scelte dei giudici. Alcune di queste non sono state particolarmente apprezzate dal pubblico e a farne le spese sono stati i diretti interessati. In particolare Emma che si è trovata costretta a mettere le cose in chiaro.

Lo sfogo di Emma: “Non fate l’errore che avete fatto l’anno scorso”

Il pubblico ha avuto da ridire sulle scelte di tutti i giudici ma Emma in particolare ci ha tenuto a rispondere a tono ai commenti poco piacevoli ricevuti, sfociati anche in insulti alla sua persona.

Con un messaggio postato su Instagram si rivolge a chi avrebbe preferito scelte differenti e che altri concorrenti passassero ai Live Show rispetto a quelli selezionati dalla cantante. “Se davvero vi piace un artista o un ‘concorrente’ c’è solo un modo per dimostrarglielo, andando sulle piattaforme streaming ad ascoltare a manetta i suoi pezzi“, scrive.

Quello che in molti non hanno fatto, preferendo correre a criticare pesantemente l’artista. “Sprecare giga e fiato in spregevoli insulti sotto i miei post ovviamente vi fa sentire ‘grossi’ e ‘splendide’ ma non ha niente a che vedere con la MUSICA” -esclama- “non fate l’errore che avete fatto l’anno scorso“.

Emma non ci sta e rivolge dure parole a tutti coloro che sono accorsi a insultarla. “Andate a streammare la musica, solo così avrete ragione e non peccherete di incoerenza“, dichiara, per poi affermare con la schiettezza che la contraddistingue: “Così non passerete per quell* che ogni scusa è buona per riempire di m***a Emma Marrone“.

Emma ha voluto mettere fin da subito le cose in chiaro, preferendo spegnere immediatamente le polemiche nate dopo la puntata. Il messaggio è chiaro: esprimere un’opinione è più che valido, meno insultare una persona solo perché non si è d’accordo con il suo operato.