Alfonso Signorini contro Jo Squillo: umiliazione in diretta al “GF Vip”

Alfonso Signorini ieri sera ha perso la pazienza alla fine della puntata del GF Vip: tutto è successo mentre i concorrenti facevano le nomination

Alfonso Signorini ieri sera ha perso davvero la pazienza durante la puntata del GF Vip. Sarà che aveva la febbre, sarà che è la terza puntata di seguito che scoppia una lite durante le nomination, ma non ha potuto fare a meno di intervenire contro Jo Squillo quando quest’ultima ha litigato con Katia Ricciarelli. Durante la discussione, Jo ha sottolineato che sa tante cose sugli altri concorrenti che non le piacciono e che potrebbe dirne tantissime anche di Katia. Fin qui tutto bene, poi è arrivato il momento di fare la sua nomination.

Alfonso Signorini contro Jo Squillo al GF Vip: “Non sopporto queste cose”

Jo ha nominato nuovamente Francesca Cipriani con la scusa di volerla vedere felice insieme al suo fidanzato, fuori dalla casa. Alfonso non è riuscito a nascondere il suo disappunto. “Quando fai così non ti capisco, questa è una nomination farlocca. Dici di sapere tante cose sugli altri concorrenti che non ti vanno bene e poi nomini Francesca con questa scusa? Abbiamo appoggiato tante tue battaglie ma questo perbenismo qua dentro non va bene” ha sbottato. Jo, mortificata, ha chiesto di poter cambiare la sua nomination ma Alfonso glielo ha negato. Già all’inizio della puntata aveva attaccato Jo dicendo di non rimproverare gli altri di prendere male le nomination quando lei è la prima che lo fa. Poi ha chiuso la polemica dicendo che lei e Katia sono due donne forti e molto divertenti e che in ogni caso è felice di averle come concorrenti nella casa.

Alla fine Alfonso ha anche invitato le donne della casa a divertirsi di più e prendere le nomination con più leggerezza perché sono sempre e comunque in un gioco televisivo.