“Amici 21”, Maria De Filippi manda via un’allieva: “Il talento non basta”

Lorella Cuccarini oggi ha deciso di cacciare un’allieva alla scuola di Amici. Quello che è accaduto nelle ultime settimane ha messo in difficoltà il programma e Maria De Filippi

Momento inevitabile oggi ad Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata andata in onda, è stato chiesto a Flaza di entrare in studio, dopo che Lorella Cuccarini la scorsa settimana ha deciso di sospenderle la maglia. Infatti l’allieva ha mostrato più di una volta di essere svogliata e poco rispettosa nei confronti delle regole del programma. Dopo aver promesso che non sarebbe più capitato, in settimana si è ritrovata a commettere lo stesso errore nel momento in cui bisognava andare dalla costumista per le prove abito per la puntata.

Amici 21, Maria De Filippi saluta Flaza: Lorella Cuccarini prende la decisione inevitabile

Mentre i suoi amici erano in sala, lei è rimasta in casetta a preparare un tiramisù per tutti. Non sono serviti a nulla le decine di richiami da parte dei suoi amici, che più volte le hanno ricordato di dover andare dalla costumista per le prove: lei ha continuato a rimanere in casetta. Ad oggi la decisione di Lorella Cuccarini è stata inevitabile, ha deciso di toglierle la maglia per sempre e di mandarla via dalla scuola. Nessun altro insegnante ha voluto prendere Flaza con sé e darle questa seconda possibilità, solo Rudy ha dimostrato un po’ di risentimento: “Mi dispiace perché non ho sentito delle scuse, lei ha molto talento e se si fosse mostrata perlomeno pentita, avrei potuto pensarci“.

Maria è sembrata più che d’accordo con la decisione di Lorella: già la settimana scorsa aveva rimproverato Flaza per il suo comportamento disinteressato nella scuola.