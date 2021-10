Atalanta-Udinese: le pagelle e il tabellino della gara

Game over al Gewiss Stadium, dove è appena terminata Atalanta-Udinese, match della nona giornata di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Termina il lunch match della nona giornata di campionato tra Atalanta e Udinese che si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Nel primo tempo, i nerazzurri hanno sfiorato il vantaggio con Ilicic che ha colpito un palo anticipando un difensore, ma all’intervallo le due squadre sono rientrate negli spogliatoi con il punteggio in parità. L’incontro si è sbloccato nella ripresa, al 56′, grazie ad una rete di Malinovskyi che ha portato avanti i padroni di casa: il centrocampista ucraino, riceve da Pasalic, e da fuori area scaglia un mancino rasoterra imprendibile per l’estremo difensore che si insacca all’angolino basso. A pochi minuti dal termine, l’Udinese trova il pareggio grazie alla terza rete consecutiva di Beto che batte Musso con un colpo di testa su un corner dalla sinistra.

Atalanta-Udinese: il tabellino e le pagelle del lunch match

Grazie al pareggio appena conquistato contro il club friulano, la squadra di Gasperini sale al quarto posto in classifica agganciando la Roma, che nel pomeriggio affronterà il Napoli. I bianconeri, invece, rimangono in tredicesima posizione con 10 punti conquistati in 9 gare.

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Lovato 6, de Roon 6, Palomino 6,5; Zappacosta 6, Freuler 6, Pasalic 6,5 (74′ Koopmeiners 6), Pezzella 6; Malinovskyi 7 (86′ Scalvini s.v.), Ilicic 6,5 (64′ Miranchuk 55,5); Zapata 6 (64′ Muriel 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Demiral, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini 5,5.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5,5, Nuytinck 6,5 (82′ Forestieri s.v.), Samir 5; Molina 6 (64′ Success 6), Udogie 6, Walace 5,5, Makengo 6 (64′ Arslan 6), Stryger-Larsen 5,5 (76′ Soppy 6); Pussetto 5,5 (76′ Samardzic 6), Beto 7. A disposizione: Padelli, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Nestorovski, N. Perez, Jajalo, Deulofeu. Allenatore: Luca Gotti 6.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Reti: 56′ Malinovskyi (A), 90’+4 Beto (U).

Ammoniti: 17’ Samir (U), 58′ Pussetto (U), 76′ Lovato (A), 79′ Pezzella (A).

Espulsi: 90’+2 Gian Piero Gasperini (A).

Note: 1′ e 5 di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Malinovskyi (A).

La squadra di Gasperini tornerà in campo già mercoledì, per affrontare in trasferta la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova. Nel secondo turno infrasettimanale della stagione, valido per la decima giornata di Serie A, i friulani, invece, ospiteranno alla Dacia Arena il Verona, gara in programma mercoledì alle ore 18:30.