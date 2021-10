Per Valentina Ferragni è ancora estate, l’influencer continua a sfoggiare foto in costume che mandano in tilt il web

Per Valentina Ferragni la carriera da influencer continua a gonfie vele, i fan aumentano giorno dopo giorno e il successo è assicurato. La più piccola delle sorelle ha voluto intraprendere lo stesso percorso di Chiara, la regina dei social.

Oggi vanta di quattro milioni di follower con i quali condivide scatti mozzafiato. Il suo profilo è un concentrato di solarità e sensualità, per molti è la preferita.

GAURDA QUI>>Atalanta-Udinese 1-1, Beto risponde a Malinovskyi: le pagelle e il tabellino della gara

Valentina Ferragni, costume rosso e posa accattivante – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO