“Uguale al suo papà”, Carlotta Mantovan, la FOTO della figlia di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan, la foto della figlia avuta da Fabrizio Frizzi commuove i fan: è uguale al suo indimenticabile papà

La morte di Fabrizio Frizzi, sopraggiunta il 26 marzo 2018, rappresenta ancora un doloroso ricordo nel cuore di molti italiani. L’amatissimo conduttore, che con i suoi modi garbati era riuscito a conquistare il pubblico de “L’Eredità”, è deceduto per emorragia celebrale presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, dopo che, nei mesi precedenti, aveva già subito un ricovero a seguito di un ictus.

In merito alle cause del decesso, che sarebbe stato provocato da un tumore al cervello, la famiglia non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni. Fabrizio ha lasciato la moglie Carlotta Mantovan e la figlia di 5 anni Stella, che negli anni è notevolmente cambiata ed è sempre più simile all’amato papà.

Carlotta Mantovan, la FOTO della figlia di Fabrizio Frizzi: “Uguale al papà”

La storia d’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi nacque inaspettatamente nel lontano 2002. All’epoca, la modella partecipava alla 62esima edizione del concorso di “Miss Italia”, presentata proprio dal noto conduttore. I due, che non avvertirono mai il bisogno di ufficializzare questa unione, cambiarono idea dopo la nascita della loro figlia Stella. Nel 2014, quando la bambina aveva appena un anno, Fabrizio e Carlotta si unirono in matrimonio: un legame che, solamente quattro anni dopo, sarebbe stato tragicamente spezzato dalla morte di Frizzi.

Carlotta Mantovan, tramite i propri canali social, non manca di postare dediche indirizzate al marito, come quella apparsa appena due mesi fa su Instagram. Nella foto, la piccola Stella, che ha attualmente 8 anni, si esercita con il pianoforte, lo strumento che l’indimenticabile conduttore amava più di ogni altro. “Vuole imparare, come il suo papà“, ha scritto la conduttrice negli hashtag, facendo commuovere centinaia di fan, che tramite i commenti le hanno fatto arrivare il loro supporto.

“Se cresce sorridente come suo padre, mai nome fu più appropriato“: questo è solamente uno dei tanti messaggi che sono arrivati a Carlotta e a sua figlia. Fabrizio, senza ombra di dubbio, sarebbe stato più che fiero della sua famiglia.