Elettra Lamborghini, l’estate per la regina del reggaeton non è ancora finita. A bordo di una barca fa sognare il web: curve incontenibili

Dopo la fuga alle Maldive che aveva letteralmente bloccato il web attraverso il post in bikini più esplosivo di sempre, l’inarrestabile Elettra Lamborghini continua a viaggiare all’insegna del divertimento.

Una pausa meritatissima dalla cantante, che ha appena trascorso un anno di grandi emozioni ed impegni, come la pubblicazione del singolo estivo “Pistolero” con il quale ha raggiunto il terzo disco di platino, dopo la partecipazione al celebre reality “L’Isola dei Famosi” nelle vesti di opinionista, per l’apprezzamento del pubblico.

E se non bastassero i grandi risultati ottenuti nell’ultimo capitolo della sua brillante carriera come personaggio televisivo e cantante, un’ulteriore motivazione per concedersi il prolungamento delle vacanze viene fornito dal primo anniversario di matrimonio da poco festeggiato insieme ad Afrojack,.

Le ultime immagini giungono sui social direttamente da Miami, che mostrano la regina del reggaeton in splendida forma sfoggiare le sue incontenibili curve a bordo di una barca: estasi sul web.

Elettra Lamborghini seduce Instagram: sensualità irresistibile

Mentre le vacanze rimangono solo un lontano ricorso e le temperature dell’autunno iniziano ad incontrare la nostra rassegnazione, l’estate per Elettra Lamborghini non è ancora finita. La cantante si mostra su Instagram in un bikini mozzafiato sulle spiagge delle Maldive, per poi deliziare il popolo dei fan sul web della sua esplosiva sensualità in look provocanti sfoggiati nella capitale del divertimento: Miami.

La cantante condivide sul social uno scatto tra le stories che la ritrae a bordo di una barca baciata dal sole, dove indossa una minigonna che fa girare la testa agli utenti in modo inesorabile. Il suo sorriso splendente non può mancare, ma non è solo il “giorno” a incontrare l’euforia della cantante.

Lo dimostra posando accanto a David Grutman, proprietario di diversi ristoranti e night club nella celebre città della vita notturna, che anticipa molto della serata trascorsa in compagnia del marito deejay Afrojack.