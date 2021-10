Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria di nuovo in ospedale: le sue condizioni

“Notte di terrore per Chiara Ferragni e Fedez, che negli ultimi giorni hanno fatto i conti con la prima malattia della loro bambina: ecco cosa è successo nelle ultime ore

Chiara Ferragni e Fedez non stanno vivendo dei momenti facili. Leone e Vittoria si sono ammalati e hanno trascorso diversi giorni in casa a curarsi, ma è la più piccola tra i due che si è beccata il peggio. Infatti qualche giorno fa Chiara ha trascorso dieci ore in ospedale con Vittoria, che aveva la febbre alta e problemi e respiratori. Il ritorno a casa è durato decisamente poco, perché Vittoria è tornata a peggiorare e proprio ieri notte ha fatto prendere uno brutto spavento ai suoi genitori che si sono precipitati in ospedale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Cantante de “Il Volo” beccato con lui: la FOTO improbabile che nessuno si sarebbe mai aspettato

Chiara Ferragni e Fedez, notte in ospedale con Vittoria: “Ha preso un virus”

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso” ha scritto Chiara nelle sue storie di Instagram, dopo una mattinata di silenzio che aveva fatto preoccupare i suoi numerosi followers che sono abituati alla sua presenza costante. In molti avevano sospettato che ci fosse qualcosa che non andava, considerato la loro assenza prolungata, dopo una serata trascorsa a casa a coccolare i bambini ammalati. “Dovrà restare per qualche giorno in ospedale per sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei da spesso luogo e situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Carolina Di Monaco tragico epilogo, con lui finisce e si innamora di un’altra. Il nome

In pochissimi minuti, sono arrivati tantissimi messaggi sui social da parte di fans da tutto il mondo: Vittoria ha milioni di persone che le vogliono bene e che stanno sparando il meglio per lei.