Francesca Ferragni ha postato uno scatto in cui indossa un costume fenomenale: la nota influencer fa vedere tutti i suoi lati da paura.

Ancora giornate di intenso relax per la bellissima Francesca Ferragni. Stando alle immagini, la sorella di Chiara si sta rilassando in un resort meraviglioso delle Dolomiti. In questa domenica di fine ottobre, la ragazza ha trovato anche il tempo di farsi un bagno nella strepitosa piscina della struttura.

La nativa di Cremona non può mai deludere i suoi 1,2 milioni di followers (numeri tutto sommato mostruosi, ma ben lontani da quelli di Chiara e di Valentina) e quindi condivide con grande costanza scatti che lasciano tutti interdetti. I suoi fan, davanti a cotanta esplosività, possono soltanto stropicciare gli occhi. La 32enne, quest’oggi, ha deciso di mostrare tutti i suoi lati indossando un costume da sirenetta.

Francesca Ferragni, tutti i suoi lati in mostra: fuoriesce il seno

“Preferite la prima o la seconda fotografia?“: questa è la domanda che la classe 1989 ha rivolto ai suoi seguaci. Il post è davvero mostruoso: la meravigliosa influencer fa vedere tutti i suoi lati. Il costume da sirenetta lascia ben poco spazio all’immaginazione: occhio al seno, che fuoriesce pericolosamente.

Le gambe della 32enne sono fantastiche: il suo fisico raccoglie (e merita) soltanto elogi. Le foto a bordo piscina stanno raccogliendo soltanto consensi: impossibile restare indifferenti davanti a tutto questo bel vedere. La prima immagine del contenuto è abbacinante, ma è la seconda che manda veramente il web in tilt.

Il secondo scatto è ancora più incredibile: l’influencer si gira di spalle e piazza il suo strepitoso fondoschiena davanti all’obiettivo della fotocamera. Il costume, anche in questo caso, non copre nulla e lascia completamente scoperte le sue natiche. Grazie a questo post, la fantasia degli ammiratori viaggia a grande velocità.