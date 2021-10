“GF Vip” scatta il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge! – VIDEO

Soleil Sorge e Alex Belli si sono baciati nella casa del Grande Fratello Vip: i due nelle ultime ore sono parsi sempre più vicini agli occhi del pubblico

Soleil Sorge e Alex Belli sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip e sono in tanti che stanno cominciando a notare che è nato del tenero tra di loro. Per il momento si tratta solo di una semplice amicizia dal momento che Alex è sposato e non ha mai esternato un interesse che va oltre l’amicizia per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche se ieri sera i due sono apparsi molto vicini dopo la serata che hanno trascorso tutti insieme nella casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Cantante de “Il Volo” beccato con lui: la FOTO improbabile che nessuno si sarebbe mai aspettato

GF Vip, scatta il bacio tra Alex e Soleil… ma per gioco

Oggi nella casa la produzione ha deciso di mescolare un po’ le carte in tavola, riproponendo un gioco che lo scorso anno ha rotto il ghiaccio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli permettendolo loro di scambiarsi il loro primo bacio: il kiss freeze. Ogni volta che due persone si ritrovano vicine nel momento in cui scatta il freeze, queste due persone in questione dovranno baciarsi. Questo è successo mentre Soleil e Alex erano in bagno, e i due sono stati così costretti a scambiarsi un bacio. È stato un momento molto dolce e passionale che ha gonfiato le aspettative dei fans, che da un po’ di giorni stanno sperando in questa nuova coppia. Delia, la moglie di Alex, sappiamo che è molto gelosa e tutti sono curiosi di scoprire come reagirà a questa vicinanza tra i due concorrenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Carolina Di Monaco tragico epilogo, con lui finisce e si innamora di un’altra. Il nome

Si parlerà di questo avvicinamento in puntata? A giudicare da un post pubblicato dallo staff del programma, dove è stato fatto notare questo avvicinamento tra i due, sembra proprio di sì.