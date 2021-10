“Guance da mordere” Elisa Isoradi, bella “senza limiti” – FOTO

La meravigliosa ex modella italiana Elisa Isoardi ha pubblicato un selfie scattato in alta quota: bella come nessuna!

La bellissima ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ ha condiviso un nuovo IG post: questa volta si tratta di un selfie scattato in cima ad una montagna.

Alle sue spalle si vede un paesaggio mozzafiato, ma la vera bellezza è lei: nessuno riesce a resisterle!

Nella didascalia della foto, la bella influencer ha riportato una citazione che si sposa alla perfezione con il post: “Nessun limite eccetto il cielo“.

Nello scatto la Isoardi sorride e guarda l’obbiettivo della fotocamera: il suo viso poco truccato è semplicemente uno spettacolo!

I capelli di Elisa sono sciolti, il suo outfit è sportivo e la sua bellezza è senza confini: la strepitosa presentatrice televisiva è un vero schianto!

Elisa Isoardi, la FOTO è stata sommersa da una cascata di complimenti: gli utenti del web impazziscono per lei!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Ai fan è piaciuta moltissimo la foto postata, sia per la straordinaria bellezza dell’ex naufraga, che per il significato che trasmette l’immagine: mai arrendersi, perché, anche se la salita è dura, quando arrivi in cima ti godi il panorama.

Il post è stato un successone, ottenendo migliaia e migliaia di mi piace e circa 120 commenti, tra i quali si leggono svariati complimenti rivolti al traguardo che ha raggiunto, apprezzamenti per il suo aspetto fisico e messaggi positivi riguardanti la tua importante carriera.

Ecco alcuni esempi: “Eli mi sono innamorato: hai le guance tutte da mordere“; “Simpatica e bella: mix perfetto”; “Sei stupenda… manchi in tv!”; oppure “Sempre più affascinante: sei la numero uno!”.

La bellezza di Elisa riesce sempre a togliere le parole di bocca: ammirarla è un piacere per gli occhi!