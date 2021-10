Guendalina Tavassi non smette di stuzzicare i suoi fan su Instagram, il suo vestito ha stuzzicato la fantasia. Che donna meravigliosa.

Sempre eccentrica, spumeggiante, sinuosa, travolgente, passionale, la showgirl ed influencer Guendalina Tavassi stupisce ogni giorno i suoi follower su Instagram. Non c’è competizione con le rivali, è lei la regina indiscussa dei social.

Diventata famosa grazie alla partecipazione come concorrente allo show televisivo “Grande Fratello”, Guendalina negli anni si è fatta conoscere per la bella persona che è. Il suo caratterino, impetuoso e passionale, ha tenuto testa, in diverse occasioni, a moltissimi vip dello spettacolo e da buona romana non si è mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno.

La talentuosa Guendalina oltre ad essere una showgirl ed opinionista molto affermata nel mondo dello spettacolo, è anche un influencer molto seguita su Instagram. Grazie alla sua estrema professionalità è diventata il volto di moltissimi brand molto famosi a livello nazionale ed internazionale.

Di Guendalina ce n’è una, tutte le altre son nessuna

Guendalina Tavassi su Instagram vanta 1,2 milioni di follower, l’ex gieffina non fa mistero della sua vita, pubblica a destra e a manca le sue giornate, sia quelle belle sia quelle brutte. L’abbiamo vista piangere, sorridere, scherzare, cadere e rialzarsi, sempre con la forza di una leonessa.

L’opinionista, oltre ad essere un’affermata donna in carriera, è anche una madre molto presente per i suoi figli, li accudisce e cerca di accontentarli in tutti i modi. I suoi fan la amano, è una persona vera, autentica che ha saputo sfruttare al meglio le sue notevoli capacità.

Il suo ultimo scatto ha fatto impazzire tutti, il vestito lungo nero, gli stivali, le parigine e il borsalino, le hanno conferito un’aria da gangster. Sull’outfit nulla da dire, è veramente perfetta, ma sullo spacco molto fan danno dovuto zoomare.

Il vestito si apre proprio lì, dove non batte il sole e la visione è celestiale. Milioni di fan hanno commentato la foto, oltre a spendere bellissime parole per la showgirl le sono stati dedicati anche milioni di cuoricini.

La bella Guendalina può ritenersi soddisfatta di essere riuscita a creare una community virtuale sempre così presente e desiderosa di vederla ogni giorno.