Hellas Verona-Lazio le pagelle e il tabellino della partita

È atteso per le ore 15.00 il fischio d’inizio di Hellas Verona-Lazio, match valevole per la nona giornata di campionato

II fischio d’inizio di Hellas Verona-Lazio è atteso per le ore 15.00 presso lo stadio Bentegodi. I biancocelesti di Sarri, reduci da una grandiosa vittoria contro l’Inter, campione d’Italia in carica, per 3-1, vogliono consolidare una buona partenza di campionato che ha permesso loro di guadagnare 14 punti. I Gialloblù di Tudor, fermi ad 8 punti, vogliono invece riscattarsi dopo la dolorosa sconfitta di San Siro contro il Milan, avvenuta in rimonta per 3-2.

Durante i primi 20′ di gioco, le due squadre alternano il possesso palla, con un Verona che cerca di aggredire in più riprese la squadra ospite, non riuscendo però trovare la conclusione.

La partita si sblocca al 30′ con la rete di Simeone che decreta l’1-0. Caprari serve un pallone in profondità per l’attaccante, che lo insacca di fronte ad un impotente Reina.

Al 36′ Simeone raddoppia il risultato, spiazzando una Lazio in netta difficoltà. L’attaccante prova il tiro dai 20 metri e scarica verso la porta, piazzando la palla sotto l’incrocio dei pali: 2-0 per il Verona.

Il primo tempo si conclude in maniera brillante per i Gialloblù di Tudor. I biancocelesti di Sarri, che arrancano dopo le due reti subite, non possono più permettersi errori.

La Lazio reagisce al 46′ firmando il 2-1. Immobile dimezza lo svantaggio grazie al pallone in profondità servito da Milinkovic-Savic che viene piazzato in porta. Impreciso Montipò.

Tripletta per il Cholito al 62′. Caprari trova un corridoio libero per Simeone, che controlla il pallone e batte Reina con un destro ad incrociare.

Il Verona chiude definitivamente la partita con il poker di Simeone. Al 90+2′, dopo il cross di Faraoni, il bomber infila di testa il pallone alle spalle di Reina.

Hellas Verona-Lazio, il tabellino della sfida in scena al Bentegodi

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone.

Allenatore: Igor Tudor

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro; Pedro, Immobile, Anderson.

Allenatore: Maurizio Sarri

ARBITRO: Marco Piccinini

MARCATORI: 30′, Simeone (VER); 36′, Simeone (VER); 46′, Immobile (LAZ); 62′, Simeone (VER); 90+2′, Simeone (VER)

AMMONITI: 9′, Veloso (VER); 44′, Patric (LAZ); 56′, Akpa-Akpro (LAZ); 66′, Ceccherini (VER)

MIGLIORE IN CAMPO: Giovanni Simeone

