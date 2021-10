I due ex partecipanti del programma hanno ammesso la loro storia d’amore solo in punto di rottura, ora è guerra aperta che si gioca a suon di Instagram stories.

Hanno emozionato dopo la fine delle registrazioni del docu reality “MAPV” e la loro unione seppur taciuta e resa privata aveva scosso gli animi dei fan sui social che tifavano per loro. Parliamo di Andrea Ghiselli e Francesca Musci che negli ultimi mesi sono stati al centro del gossip per una loro presunta relazione mai pienamente confermata nonostante le foto e la convivenza prolungata a casa di uno o dell’altra (Pesaro e Lissone), con gite fuori porta in moto, cene romantiche e abbracci super affettuosi.

Lui si era anche trasferito da lei nelle ultime settimane dopo che Francesca aveva subito una brutta operazione al naso, ma neppure questa occasione è stata efficace per permettere ai due di saldare questo sentimento. Anzi, nelle scorse ore è scoppiata una vera patata bollente che ha gettato nel dubbio molti che si sono chiesti che cosa è mai accaduto tra i due che hanno iniziato a provocarsi e lanciarsi frecciatine anche molto cattive nelle rispettive Instagram stories. Hanno annunciato la fine del loro amore nel modo più brutto.

Ghiselli e Musci si sono lasciati (per davvero): ecco i messaggi che spiegano la rottura

Le loro stories sono state come un mazzata per molti che li seguono da tempo. Deve esserci stata una brutta litigata che ha spinto entrambi ad accusarsi colpe terribili anche oltre la ragionevolezza di un sentimento che si era creato.

Lui ha postato lo screenshot del termine “Vittimismo” preso dal dizionario e lei ha risposto con un altro screen del termine “Violenza psicologica: alcuni esempi“.

Francesca ha infatti postato diversi video sui social di cui riassumiamo il contenuto: “Ho ricevuto un pò di messaggi di qualcuno che si confida con voi, non è giusto ma va bene così. E se non va bene la facciamo andare bene uguale. Dietro il sorriso delle persone a volte c’è un malessere profondo, quindi se non rispondo a certe domande è perchè ora sto male“.

Dopo poche ore ieri è però tornata sull’argomento: “Chiudo il discorso così, e spero vivamente che ci sia l’intelligenza di chiudere questa pagliacciata. Mi aspettavo una persona molto più matura ma a certi atteggiamenti avevo già capito che non si può pretendere più di quel tanto. Io non cedo mai, mai, mai alle provocazioni, voi lo sapete perchè nei ho avute tante in questi anni, ma ho sempre avuto l’accortezza di non rispondere. Anche perchè generare tutta questa roba, questa ‘fognatura’, è veramente una cosa che mi disgusta! Sono stanca però che persona cattive, perchè questa è cattiveria, passano per sante e questa cosa la odio. Odio i comportamenti, sia chiaro non le persone, ma questa era una specifica da fare assolutamente!”.

Andrea ha scritto poi un lungo messaggio a Francesca dopo aver visto ai video di spiegazione che lei ha pubblicato con gli occhi gonfi e la faccia stremata. “La verità la sappiamo solo noi perchè in teoria questa storia l’abbiamo vissuta solo noi (…). Entrambe pensavamo di avere persone diverse davanti, ma non sempre la vita va come si spera. (…) Sarai comunque una delle cose più belle che mi sia mai capitate“.

Messaggio che termina così, nel modo più secco e diretto possibile: “Sono qui a chiedervi una cosa visto che è tutto fresco e fa male, di non domandarmi in ogni messaggio ‘come stai’ o ‘come state’. Perchè sono dell’idea che prima si cancella e prima si sta meglio. Vedremo dunque nelle prossime ore se questa guerra fredda proseguirà ancora.