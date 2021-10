“Sta parlando di me”. Mercedesz Henger in top bianco attillato: le forme sono esplosive. Il suo uomo ideale? É così – VIDEO

Mercedesz Henger. La modella e influencer pubblica su Instagram un mini video ironico su come dovrebbe essere il suo uomo ideale. Piovono i commenti

Seguendo la scia di notorietà della madre, ossia l’ex attrice pornografica Eva Henger, anche la giovane Mercedesz sta via via guadagnando il suo spazio nel mondo dello show business.

Corpo statuario, forme burrose, un viso incantevole e dotata di un carattere frizzante ed energico, la classe 1991 è una modella riconosciuta, una celebrità del web e conta nel suo curriculum anche la partecipazione in un cult del cinema, “Gangs of New York”, con Leonardo Di Caprio, diretta da un vero maestro del settore, il regista Martin Scorzese. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerla meglio grazie alla sua passata partecipazione al reality “L’isola dei famosi” in cui, prova dopo prova, è riuscita ad arrivare tra i finalisti.

Mercedesz Henger: quali sono i requisiti per candidarsi come suo futuro boyfriend

Il rapporto tra Mercedesz Henger e sua madre Eva non è stato sempre idilliaco. Il motivo? Mercedesz ha scoperto solo da adulta che il suo padre biologico non fosse il compianto regista hard Riccardo Schicchi, che comunque l’aveva riconosciuta legalmente come sua figlia sin dalla più tenera età e amata con tenerezza fino al momento della sua morte, avvenuta nel 2012.

A complicare la delicata situazione tra Eva e Mercedesz è stato il rapporto di quest’ultima con Lucas Peracchi, personal trainer, modello e personaggio televisivo, non troppo apprezzato dall’ex attrice a luci rosse di origini ungheresi. I particolari di questa vicenda e degli alti e bassi tra i vari protagonisti sono stati spesso oggetto di discussione nei salotti pubblici sul piccolo schermo dei programmi di Barbara D’Urso.

A quanto pare la relazione tra Mercedesz e Lucas sarebbe ora conclusa. La giovane Henger ha il cuore libero ed è pronta a innamorarsi di nuovo.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video riguardo il tipo ideale che potrebbe farle battere il cuore, come se a parlare fosse una fantomatica amica, pronta a presentarle l’uomo dei sogni. Le caratteristiche? Occhi chiari, amante dei cani, nessuna paura nell’esprimere le proprie emozioni e non essere una persona tossica.

Proprio su quest’ultima parte, la bella Mercedesz accenna una smorfia di delusione, come se volesse far intendere la sua sfrenata passione per i “cattivi ragazzi”. L’ironia è evidente, sottolineata dalle emoji condivise dalla modella con tanto di faccina sghignazzante. É sensuale all’ennesima potenza, fasciata in un top bianco, corto e attillatissimo, che mette in risalto le sue curve generose.

Tante la candidature tra i suoi fan “Sta parlando di me”, “Eccomi”, “Sono io”.