Antonella Mosetti, anche in questa domenica di ottobre, ha impressionato sul web con un suo outfit: la scollatura è estremamente generosa.

Antonella Mosetti continua a raccogliere consensi sul web: la bella showgirl pubblica ogni giorno contenuti infuocati in cui mette platealmente in mostra le sue curve illegali. La romana ha lavorato per tantissimi anni in televisione ma da qualche tempo ha deciso di concentrarsi di più per i social network.

Instagram è terreno fertile per post che mandano al manicomio ogni singolo ammiratore. Sul noto servizio di rete sociale, l’ex gieffina tende sempre ad esagerare: le fotografie e i video raccolgono sempre numeri stratosferici e non passano di certo inosservati. La foto di questa domenica di fine ottobre ha già mandato in estasi i fan: la showgirl si concede un momento di relax indossando un outfit sconvolgente.

Antonella Mosetti, vestitino sconvolgente: il davanzale esce fuori

