“La perfezione” Amelia Fiore è in bikini: inquadratura da dietro… – FOTO

La strepitosa ex corteggiatrice del programma televisivo ‘Uomini e Donne’ ha pubblicato un foto scattata a Polignano Al Mare, in Puglia.

La fantastica fashion blogger italiana è tornata a far parlare di sé con un nuovo post in bikini: la foto, scattata a Polignano Al Mare (in Puglia), ha raggiunto un picco improvviso di mi piace e commenti.

Sono stati moltissimi i complimenti e gli apprezzamenti dei fan, rivolti al suo bel corpo, alla sua oggettiva bellezza e a tanto altro… ecco alcuni esempi: “La perfezione in tutto, specialmente nelle forme!”; “Wow che spettacolo questo scatto”; “Sei sempre splendida… tutto l’anno!”; oppure “Sei una donna meravigliosa e affascinante: sei unica!”.

Siete pronti a vedere la foto fuori stagione? Reggetevi forte che lo spettacolo sta per iniziare…

Amelia Fiore è tutta curve: in primo piano c’è solo il lato b… che spettacolo! – FOTO

Nella didascalia del post la bella influencer ha scritto: “Comunque io sta cosa che va via l’estate e va via anche l’abbronzatura non la concepisco proprio”.

Nell’immagine Amelia indossa un bikini rosa, che presenta una parte superiore a forma di triangolo con degli inserti in pizzo nero ed uno slip striminzito, che si chiude con due piccoli fiocchetti sui fianchi: il costumino le sta una meraviglia!

Il focus dell’intero web, però, è concentrato sul lato b da sogno: non sarebbe stato così perfetto, neanche se glielo avessero disegnato con il compasso!

Nella foto l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ posa in piedi, con un’espressione piuttosto seria e lo sguardo dritto davanti a sé: mai vista così tanta bellezza in una sola foto!

La fantastica top model, conosciuta su Instagram come @ameliaeffei, sa sempre come rendere felice i suoi followers: tutto Instagram è pazzo per lei!