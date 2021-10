Ore di ansia e preoccupazione per la Regina Elisabetta a seguito del suo ricovero in ospedale. Cosa sta succedendo.

Preoccupazione e sgomento a Buckingham Palace a seguito del ricovero della Regina Elisabetta. La Sovrana ha infatti trascorso la notte tra mercoledì e giovedì in ospedale per via di alcuni controlli preliminari in quanto era stata colpa da sintomi tipici del raffreddore.

Il campanello d’allarme era arrivato a seguito della disdetta del viaggio di Sua Maestà in Irlanda del nord, rimandato all’ultimo minuto, notizia che aveva stupito tutti abituati alla puntualità della reale.

Poi l’angoscia generale a seguito della comunicazione del suo spostamento verso l’ospedale per alcuni accertamenti: anche se sembra che il ricovero sia arrivato solo per motivi pratici, era troppo tardi per tornare a Windsor, l’ansia dei sudditi è cresciuta negli ultimi giorni.

Regina Elisabetta in ospedale: angoscia tra i sudditi

La rivelazione sul ricovero della Sovrana in ospedale per una notte ha fatto tremare i sudditi. 95 anni, 70 trascorsi sul trono, negli ultimi tempi Elisabetta ha vissuti ritmi frenetici. 19 appuntamenti ufficiali nell’ultimo mese e non da ultimo l’incontro con un gruppo di investitori martedì sera, le sue giornate sono sempre molto intense. Proprio la notte seguente è stata portata in ospedale per controlli, anche se sembra essere stata trattenuta in quanto si era fatto tardi per riportarla a Windsor.

Soli pochi giorni fa si era diffusa la notizia su come i medici le avessero imposto il divieto di evitare gli alcolici. Il provvedimento l’aveva colpita in quanto era solita concedersi drink nelle sue intense giornate. Inoltre nell’ultimo mese si era mostrata in pubblico con il bastone e le era stata assegnato il “Premio di Anziana dell’anno”, da parte della rivista Oldie, riconoscimento rifiutato dalla Sovrana, motivato dal fatto che per lei ognuno ha l’età che si sente.

Nonostante non abbia gravi problematiche di salute, se non mal di schiena e dolori a un ginocchio, è stata costretta a trascorrere una notte in ospedale, scatenando ansia a Londra.

Dopo la preoccupazione generale, sembra essere ritornato il sereno a Windsor vendendo la Regina rincasare nella dimora reale in buone condizioni e di ottimo umore.

Se è attesa alla Cop26 prevista a Glasgow il prossimo novembre, Sua Maestà dovrà allentare gli impegni e ritagliarsi momenti di riposo. Il prossimo giugno inoltre la attendono le grandi celebrazioni del Giubileo di Platino, in occasione dei suoi 70 anni sul trono.