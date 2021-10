Sabrina Salerno, la dedica a Samuel Peron nella mise più sensuale: “Sei spettacolare” – VIDEO

Prosegue l’avventura di Sabrina Salerno a “Ballando con le Stelle”. La showgirl, entusiasta di questa esperienza, ha dedicato delle parole dolcissime al maestro di ballo Samuel Peron

Tutti pazzi per la favolosa Sabrina Salerno: questo il responso dopo solamente due puntate dall’inizio di “Ballando con le Stelle”. La cantante di “Boys“, in coppia con Samuel Peron, sta convincendo giurati e pubblico con le sue esibizioni mozzafiato. Ieri sera, al termine della performance della cantante, Ivan Zazzaroni si è speso in apprezzamenti a dir poco espliciti: “Bellissima, sensuale, pazzesca. E mi fermo qui“.

La sintonia con il ballerino, che in pista appare più che travolgente, si fa sentire anche al di fuori del contesto di “Ballando”. Pochissime ore fa, Sabrina ha scritto un’emozionante dedica al suo maestro, che ha mandato in escandescenza i fan.

Sabrina Salerno, la dedica a Samuel Peron nella mise più sensuale – VIDEO

La complicità tra Samuel Peron e Sabrina Salerno è palpabile, cosa che il pubblico di “Ballando con le Stelle” non ha mancato di notare. Ieri sera, la coppia si è esibita in una sensualissima bachata, in cui il coinvolgimento tra i due era più che evidente. La Salerno, che inizialmente sembrava accusare l’eccessivo rigore impostole dal ballerino, ad oggi sembra più che felice del suo compagno d’avventura.

Poche ore fa, la cantante ha voluto postare una dolcissima dedica nei confronti di Samuel Peron, che con dedizione ed impegno le permette di migliorare di puntata in puntata. “Sempre più convinta di avere un insegnante fantastico!“: queste le parole che l’artista ha voluto indirizzare a Peron. I followers, che stravedono per questa coppia, si sono accodati alla Salerno e l’hanno sommersa di complimenti: “Sei spettacolare, una delle concorrenti migliori“, “Siete il top“, “Una delle coppie più belle“.

La Salerno, salva al primo turno grazie al televoto, potrà proseguire la propria avventura a “Ballando con le Stelle”, dove le sfide e le prove da superare si faranno sempre più difficili.