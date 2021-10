Sara Croce non lascia scampo, i suoi follower sono totalmente soggiogati dalla sua bellezza. E’ lei la vera principessa del web.

La bellissima e talentuosa Sara Croce ha davvero il mondo ai suoi piedi, poco più che ventenne la showgirl appassionata di sport e di natura, non smette mai di stupire i suoi fan su Instagram, che privati di ogni capacità di pensiero non possono far altro che soccombere al fascino della Bonas di “Avanti un Altro”.

Modella, fotomodella, personaggio televisivo ed influencer, Sara ha ottenuto davvero tanto dalla vita, con grande volontà ed un pizzico di fortuna (dato anche dalla sua straordinaria bellezza) ha scalato la vetta del successo in brevissimo tempo.

Oggi non si può fare a meno di lei, è amata da tutti, soprattutto da chi la segue da moltissimi anni.

Vestita di blu, come una principessa, Sara conquista tutti

Non c’è trucco e non c’è inganno, la bellissima Sara Croce si presenta al cospetto della sua platea virtuale con un abito blu con tanto di corona. Inutile dire che il colore le sta divinamente, risalta sulla sua carnagione chiara, i suoi capelli biondi ed i suoi splendidi occhi chiari.

Sembra davvero una principessa delle fiabe, l’aspetto è sicuramente quello, il vestito con sbuffi vari è stato abbinato a dei cuissard neri vertiginosi. E’ davvero favolosa. Il primo scatto la ritrae in primo piano, sembra una dama dell’800 che si fa ritrarre da un pittore famosissimo, mentre il secondo scatto suscita la fantasia di moltissimi follower.

La showgirl è leggermente accovacciata, il vestito sale su e si scopre la coscia, lo sguardo imperscrutabile e malizioso crea scompiglio in chi in quel momento è intento ad ammirare tanta grazia.

“Sei semplicemente unica” si legge sotto agli scatti, “Tu sei la sola ed unica principessa del web” risponde qualcuno tempestandola anche di cuoricini. Anche oggi Sara ha colpito ed affondato il suo milione di follower.

Sara è troppo per chiunque, soprattutto per i deboli di cuore. E’ una showgirl troppo perfetta che con semplici mosse riesce a sterminare milioni di cuori.