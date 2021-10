Scopriamo a quali segni zodiacali non si può proprio dire nulla poiché avranno da ridire su ogni cosa. Quali sono considerati i più permalosi e suscettibili

Non importa se qualcosa verrà riportato senza malizia o se verranno fatti commenti per lo più innocui, esistono persone che saranno in grado di prendersela sempre e comunque. Niente e nessuno potrà metterli in discussione o rivolgersi a loro in maniera critica. Finiranno per reagire malamente, offendendosi o mettendo in scena spettacoli spiacevoli. Secondo gli astrologi questa suscettibilità è comune in modo particolare a quattro segni zodiacali. Scopriamo quali.

I segni zodiacali più suscettibili che se la prendono per tutto

Tra i segni più suscettibili troviamo il Toro che bisognerebbe approcciare sempre con una certa cautela. Si tratta infatti di un segno in grado di fraintendere parole, azioni o anche toni, prendendo sempre tutto come un attacco personale. Per questo motivo rientra in questa categoria. Le persone nate sotto il segno del Toro sono considerate piuttosto permalose, sempre pronte a ribattere o a mettersi sulla difensiva. Poco importa che il più delle volte nessuno ce l’abbia davvero con loro.

Lo stesso vale per il Cancro che, specialmente in giornate storte, interpreta ogni cosa come un affronto alla propria persona. Non accetta le critiche e ogni appunto può essere frainteso e preso in malo modo. Non solo, si segna tutto quello che non gli va a genio per poterlo rinfacciare alla giusta occasione.

Poi troviamo il segno del Leone che risulta particolarmente ossessionato da se stesso. Questo si trasforma in una suscettibilità non da poco che lo porta ad alzare la guardia ogni volta che qualcuno prova a dire qualcosa sul suo conto. Anche chi possiede in realtà pure intenzioni, o non intende criticarlo, potrebbe finire sulla sua lista nera. Si tratta infatti di un segno piuttosto permaloso che non dimentica mai quello che gli viene detto e da chi.

Infine in questa categoria c’è anche lo Scorpione che sebbene sia un segno anche relativamente autoironico non riesce tuttavia ad accettare di buon grado appunti o critiche, specialmente se mirate alle sue capacità. Secondo le persone nate sotto il segno dello Scorpione le cose vanno fatte in un certo modo e quasi sempre il loro è quello giusto. Provate anche solo a dire qualcosa in contrario e la reazione che riceverete in cambio non sarà piacevole.