Silvia Toffanin oggi ha vissuto un momento di forte commozione a Verissimo: Alfonso Signorini, ospite di questa domenica, ha parlato della sua mamma

Alfonso Signorini oggi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui ha avuto modo di lasciarsi andare e di raccontare la sua storia a cuore aperto, dopo tanti anni di sofferenza che ha tenuto nascosto. Ha parlato del bullismo che ha subito quando era bambino, di come ha cominciato a scrivere, del suo primo articolo sul giornalino della scuola e del suo rapporto meraviglioso con la sua mamma e quello più difficile e complicato con il suo papà, che riservava più attenzioni alla sorella Daniela.

Alfonso Signorini parla della sua mamma a Verissimo: la commozione di Silvia Toffanin

Alfonso in particolar modo si è concentrato sulla sua mamma, che era tutta la sua vita. “Sono trascorsi nove anni da quando non c’è più, sembrano tanti e a volte non sembrano niente. Ogni tanto ripenso a quando lei c’era ancora. Sai, mi mandava tantissimi messaggi in segreteria, perché io ero molto impegnato e non rispondevo mai. C’erano volte in cui invece avevo il telefono in mano, leggevo il suo nome sullo schermo e sceglievo di non rispondere anche se potevo. Adesso vorrei poterle rispondere, ma non lo posso fare più“. Ha inoltre raccontato di quella domenica in cui la sua mamma era particolarmente malata e lui decise di andare a prenderla, di portarla al ristorante e passò ore con lei a parlare delle loro vite. A questo racconto, Silvia non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime, ancora toccata dal lutto che ha subito lo scorso anno quando ha dovuto dire addio alla sua mamma.

Alfonso era davvero molto legato a sua madre e lo sottolinea sempre: “Non la sogno mai mai ma la sento sempre, in ogni momento. Lei è sempre con me”.