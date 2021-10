Soleil Sorge è una delle concorrenti più amate di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Stamattina è finita nella bufera per degli screen che sono saltati fuori

Soleil Sorge è diventata nota nel mondo della televisione per la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne. Il suo carattere dirompente, però, l’ha portata in diversi reality e programmi televisivi dove ha riscosso un incredibile successo. Ad oggi è nella casa del Grande Fratello Vip ma le cose rischiano di mettersi davvero molto male per lei: stamattina è saltato fuori un audio vocale pubblicato da Iconize, personaggio del web che un po’ di tempo fa ha inscenato un’aggressione omofoba per far parlare di sé.

GF Vip, Soleil inchiodata da un vocale. “Era complice di Iconize”

Tutta la verità saltò fuori quando Soleil, che era sua amica, decise di andare in televisione per raccontare la verità. A distanza di un anno da quel momento, Iconize ha deciso di pubblicare la registrazione schermo di una chat con Soleil risalente al giorno in cui lui andò ospite da Barbara D’Urso per raccontare l’accaduto. Marco aveva il viso tumefatto per l’aggressione, poi Soleil in seguito ha raccontato che il ragazzo si era colpito con un surgelato per rendersi più credibile agli occhi delle telecamere. Nella registrazione pubblicata da Iconize, è possibile ascoltare degli audio risalenti a quel giorno, in cui l’influencer si complimenta con lui e gli da qualche dritta per rendere più credibile. “Se ti vedesse qualche psicologo lo vedrebbe che stai fingendo, devi migliorare ma per il resto sei stato bravo“.

Degli audio che hanno fatto accapponare la pelle di molti e che hanno gettato Soleil in una polemica enorme: Alfonso Signorini le rivelerà in puntata quello che è accaduto?