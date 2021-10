Il suo nome è Clarissa, sua sorella è una nota cantante amata da tutti gli italiani. La somiglianza è davvero notevole, l’avete riconosciuta?

Clarissa è originaria di Bologna, classe 1974, lavora come addetto stampa e manager di sua sorella, cantante famosissima in tutto il mondo. Da piccola ha partecipato a diversi programmi televisivi, la ricordate per caso allo “Zecchino d’Oro”? Per anni ha coltivato la stessa passione della sorella.

prima di svelarvi la sua vera identità ( se non avete già colto la somiglianza schiacciante) vi spifferiamo qualche curiosità, così forse le idee le avrete più chiare. Clarissa ha ammesso di:

Non riuscire ad ascoltare due sigle di cartoni animati che hanno fatto la storia della televisione, “Kiss Me Licia” “I Puffi”, da piccola ha guardato troppe puntate.

Il suo sogno più grande è duettare con Jovanotti

La morte del padre avvenuta nel 2008 l’ha segnata profondamente per sempre

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Matrimonio a prima vista”, guerra fredda tra due ex concorrenti: finisce la storia e sui social scoppia il botta e risposta

L’avete riconosciuta? Clarissa è la sorella di Cristina D’Avena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Caso Ambra Angiolini, Francesco Renga reagisce nel modo più dolce al tatuaggio della ex moglie e della figlia Jolanda

Ebbene si, Clarissa è la sorella minore della famosissima cantante ed attrice Cristina D’Avena, nonostante i 10 anni di differenza, le due sorelle sono davvero molto unite. Da piccole avevano intrapreso insieme la strada verso il successo, ma poi Clarissa ha capito che poteva fare molto di più ovvero curare gli interessi della sorella. Senza pensarci troppo su ha deciso di diventare il suo addetto stampa e la sua manager, dietro questa decisione c’è molto studio e molta competenza. Se Cristina oggi è un personaggio così amato è anche merito di Clarissa.

Le due sorelle sono inseparabili, trascorrono gran parte delle loro giornate insieme, ampliando verso nuovi orizzonti progetti sempre più interessanti. Non conosciamo molte indiscrezioni sulla vita di Clarissa, proprio come Cristina, è particolarmente attenta alla sua privacy.

In un’intervista di qualche tempo fa, rilasciata ai nostri colleghi de Il Corriere della Sera, ha dichiarato:“ Cristina per me è sempre stata una mamma, per me. Se penso al primo giorno di scuola, ho impressa la sua faccia all’entrata e all’uscita. Il suo successo è arrivato nel mio passaggio dalle elementari alle medie: i compagni mi chiedevano l’autografo, lei mi regalava le cartelle di Five e io le distribuivo alle mie amiche”.

Insieme sono molto felici, condividono tutto, gioie e dolori, sicure del fatto che l’una potrà contare sempre sull’altra.