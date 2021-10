Marianna Vertola ha postato un paio di scatti esagerati sul suo profilo: la napoletana indossa un body mostruoso che scopre anche i suoi lati proibiti.

Bellezza sconvolgente, fisico da paura e sensualità fuori dal comune: descrivere Marianna Vertola non è una missione semplice, ma questa breve presentazione fa capire a tutti di chi stiamo parlando. La napoletana lavora praticamente da sempre nel mondo dello spettacolo. I tifosi del Napoli la conoscono sicuramente meglio: la classe 1997 ha condotto insieme a Raffaele Auriemma il programma ‘Si gonfia la rete’.

La Vertola ha partecipato a numerosi reality, soprattutto quelli targati Mediaset. Marianna è stata tentatrice a ‘Temptation Island’: in questo ruolo è riuscita a fare ingelosire Clizia Incorvaia (quell’anno era fidanzata con David Scarantino). La nativa di Napoli è ovviamente seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 394mila followers. Questa sera, la showgirl ha deliziato tutti con un paio di scatti in cui indossa un body favoloso.

Marianna Vertola in body ti fa star male: forme in vista, infarto assicurato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna vertola (@mariannavertola)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Fuori dal comune” Antonella Mosetti in intimo sconvolge i fan: il reggiseno valorizza la sua parte migliore – FOTO

La Vertola, anche oggi, ha lasciato il segno sul web condividendo un paio di scatti fantastici. L’ex tentatrice ha stupito tutti mettendo in mostra le sue curve paradisiache con estrema sicurezza. La ragazza indossa un body stupendo che non contiene le forme. Il suo seno, in particolare, accende la fantasia dei followers.

La napoletana rivolge alla camera uno sguardo sensuale e seducente. La prima fotografia è meravigliosa, la seconda forse anche più. La classe 1997 si alza dallo sgabello e fa vedere al mondo anche le sue gambe chilometriche e perfette.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Corpo da sirena” Maria Pedraza infuocata, il bikini non copre niente: web in visibilio – FOTO

Marianna, qualche settimana fa, ha sorpreso tutti anche negli studi di Tiki Taka: tutti a bocca aperta, sia per le sue conoscenze calcistiche che per la sua bellezza sconfinata.