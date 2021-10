A scendere la scalinata del date-show di Maria De Filippi è un personaggio del tutto inatteso. Alla corte della bella Andrea Nicole, arriva proprio lui!

Un grande ritorno per il Trono Classico di ”Uomini e donne”. Nell’ultima puntata andata in onda venerdì 22 ottobre, Maria De Filippi ha fatto scendere due nuovi corteggiatori dalle scalinate degli studi Elios, alla corte della bella Andrea Nicole ma ai telespettatori non è passato inosservato un volto che è già noto al pubblico di Canale 5.

Il ragazzo in questione ha già partecipato allo stesso programma come corteggiatore di un’altra tronista ed è stato anche uno dei tentatori di ‘‘Temptation Island”.

Andrea Nicole sembra avere le idee chiare sugli uomini che la corteggiano, almeno fino ad ora, ma l’arrivo dei nuovi pretendenti potrebbe cambiare presto le cose.

Il grande ritorno del corteggiatore

Stiamo parlando di Simone Cipolloni: 31enne, modello, capelli biondi, occhi celesti, 1.85 di altezza.

E’ già stato presente negli studi di ”Uomini e donne” esattamente 5 anni fa alla corte di Clarissa Marchese, la quale gli preferì Federico Gregucci con il quale poi costruì una splendida famiglia, sposandolo e dando alla luce nel 2020 la piccola Arya.

Ma non solo, infatti, il bel piemontese ha anche partecipato a ”Temptation Island” come tentatore senza però riuscire a conquistare nessuna delle fidanzate nel villaggio dell’ “Is Morus Relais”.

Simone, stavolta, dovrà dare battaglia a Ciprian per fare breccia nel cuore della bella Andrea Nicole, dopo che l’altro corteggiatore, Gabrio, ha lasciato gli studi di Maria De Filippi a causa del bacio che c’è stato tra la tronista e lo stesso Ciprian.

Chissà se Simone Cipolloni riuscirà a conquistare Andrea Nicole che tuttavia sembra già quasi convinta della sua scelta.