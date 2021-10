Giulia Stabile continua l’esperienza come ballerina professionista di “Amici”: la sua ultima esibizione l’ha voluta dedicare a una persona speciale

Vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile è stata chiamata come ballerina professionista nella nuova edizione del talent che l’ha lanciata. A soli 19 anni è entrata così a far parte del cast, per la felicità dei suoi numerosissimi fan. Ogni settimana la giovane ha modo di salire sul palco per dimostrare alcune delle coreografie che saranno successivamente eseguite dagli alunni. Lo ha fatto anche nel corso dell’ultima puntata, dedicando la sua esibizione a una persona speciale.

LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso e il suo nuovo programma: l’amica spiffera tutto

La dedica di Giulia Stabile: il ballo per il suo “amore immenso e puro”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Nel corso dell’ultima puntata di Amici la ballerina è salita sul palco per dimostrare una coreografia dell’insegnante Veronica Peparini. Ancora una volta ha estasiato il pubblico con il suo talento, ma i suoi fan si sono ritrovati a emozionarsi anche in un secondo momento.

Giulia Stabile, al termine della puntata, ha infatti condiviso la sua esibizione sul profilo Instagram -che vanta più di un milione e mezzo di followers- comunicando un dettaglio che ha commosso tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “X Factor” nella bufera, l’accusa del musicista: “È tutto finto”

La coreografia è stata costruita sulle note di “Quando nasce un amore“, brano di Anna Oxa, e la ballerina ha voluto dedicare la performance “alla persona che ha fatto nascere un amore immenso e puro” in lei. Queste le sue parole che, sebbene non abbiano avuto un destinatario esplicito, sono state subito interpretate come una dedica al fidanzato, il cantautore Sangiovanni.

A confermarlo il commento di quest’ultimo lasciato sotto al post. “Brava, bravissima” -scrive l’artista aggiungendo alcuni cuori- “grazie“. I due si sono conosciuti e innamorati proprio all’interno della scuola di Amici e la loro storia appassiona ancora oggi i loro fan. La coppia, seppur abbia deciso di viversi più liberamente lontana dai social, non perde occasione per mostrare quanto sia unita.

LEGGI ANCHE -> “Amici 21”, Maria De Filippi caccia un’allieva: “Il talento non basta”

Una dedica che ha commosso ed emozionato e che ha dimostrato nuovamente quanto Giulia e Sangiovanni siano più complici e innamorati che mai.