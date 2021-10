I paparazzi la colgono impreparata, ma lei non si accorge di nulla, Giulia Salemi è stata immortalata proprio sul più bello: “che bambola!”

L’ex nota concorrente al “Grande Fratello Vip”, modella e conduttrice piacentina, Giulia Salemi, continua ad essere sulla cresta dell’onda per questioni di stile e portamento. Sulle tematiche del reality Mediaset Giulia si tiene sempre aggiornata, pronta a sfoderare le sue opinioni e la sua simpatia su Infinity, in parte al “GF VIP Party” ed in maniera più personale nell’iconico “Salotto Salemi“.

Il nuovo look della protagonista de “L’estate più calda“, recente successo musicale della passata stagione realizzato da Pierpaolo Pretelli in un favoloso feat. con l’artista canora Giorgina, non è di certo passato inosservato nella giornata di oggi. I paparazzi l’hanno colta di sorpresa fra le vie del centro di Milano proprio sul più bello.

“Che bambola!” Giulia Salemi paparazzata proprio sul più bello… Ma dove va?

