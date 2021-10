Barbara D’Urso ed il nuovo programma, la sua amica spiffera tutto

Novità, in fatto di lavoro, in arrivo per Barbara D’Urso. Presto per la conduttrice potrebbe cambiare tutto: la rivelazione

Barbara D’Urso sappiamo che è stata tra i volti più penalizzati dalle scelte Mediaset che hanno rivoluzionato i palinsesti di rete. Per lei al momento c’è solo “Pomeriggio 5” con ascolti, tra l’altro, che non sono nemmeno poi così alti come un tempo.

Eppure pare che per lei presto le cose potrebbero cambiare. A spifferarlo è una sua amica che anticipa che, a breve, potrebbero esserci delle grandi novità.

Barbara D’Urso cosa farà? Le anticipazioni

Cosa farà Barbara D’Urso in tv? Questo non è dato saperlo ancora ma pare che per lei potrebbero esserci dei nuovi programmi. A rivelarlo è un volto amico che da diverso tempo frequenta i suoi salotti. Parliamo di Vladimir Luxuria, l’ex parlamentare e ora volto dello spettacolo.

In una recente intervista sul periodico Mio, Luxuria ha parlato proprio della conduttrice napoletana che ha ringraziato apertamente. Durante il periodo del lockdown lei ha continuato a lavorare grazie a Barbarella.

“Io devo ringraziare Barbara, perché durante il periodo del lockdown più aspro ho continuato a lavorare grazie a lei – ha detto con tanta stima e gratitudine – In quei giorni mi ha sempre chiamata e voluta”.

Un ringraziamento pubblico che spiazza, in un certo senso, visto la particolarità di Luxuria che è sempre stata un personaggio autonomo portando avanti battaglie politiche di spessore. Proprio parlando di Carmelita ha ammesso che a lei deve molto. Grazie alle sue scelte la sua carriera in tv è andata avanti. Al momento non la vediamo tra i salotti del piccolo schermo solo perché è impegnata con uno spettacolo teatrale.

In chiusura però su Barbara D’Urso ha sganciato la bomba. Chi lo dice che è stata “dimensionata”? L’ex parlamentare, infatti, con una sola frase ha spiazzato tutti: “Non è detto che non faccia altro. Siamo solo all’inizio” ha anticipato.

Ecco che queste parole fanno intendere che presto potremo vedere Barbarella in qualcosa di nuovo. La curiosità dei suoi fan sale a mille.