Sfiorata la tragedia durante le riprese di Afternoon Friday: Barbara d’Urso calma tutti con il suo sangue freddo, sarebbe potuta andare molto peggio.

Barbara d’Urso sembra non essersi ancora abituata al suo nuovo orario di lavoro. Tutti i suoi programmi storici sono stati chiusi da Mediaset, che se inizialmente sembrava essere intenzionata a darle la possibilità di costruire un nuovo format tutto suo, ora la tiene un po’ in panchina. Durante le riprese di “Afternoon Friday”, unico programma ancora a carico della d’Urso a parte “Pomeriggio Cinque”, Barbara è stata protagonista di un terribile incidente. Ecco cos’è successo mentre lei e lo staff del programma lavoravano in studio!

Barbara d’Urso, sfiorata la tragedia ad Afternoon Friday

Lo spazio pomeridiano una volta dedicato a Barbara d’Urso oggi è occupato da due programmi altrettanto storici, “Amici di Maria De Filippi” e “Verissimo”. La presentatrice tv sembra non essersi ancora abituata al cambiamento nel palinsesto Mediaset, che giorno dopo giorno va avanti lasciandola indietro. Nei giorni scorsi durante le riprese di “Afternoon Friday” Barbara ha dovuto fare i conti con un incidente inaspettato, sfiorando la tragedia.

L’incidente è avvenuto durante le registrazioni dell’episodio dedicato alla vicenda di Francesco Facchinetti, che pochi giorni fa è stato picchiato dal maestro di arti marziali Conor McGregor. Sembra che gli addetti alla scenografia di “Afternoon Friday” abbiano avuto non pochi problemi con i tavoli che stavano trasportando al centro dello studio, proprio di fronte ai commentatori. “Le cose accadono dal vivo, quando abbiamo messo i nostri tavoli si sono scontrati e uno di loro si è rotto” ha spiegato Barbara d’Urso.

I tavoli di vetro sono molto pesanti, e i frantumi avrebbero potuto ferire gravemente non solo lo staff ma anche i commentatori ospiti del programma. In studio si è sfiorata la tragedia, ma per fortuna nessuno si è fatto male e il tutto è stato ripulito in poco tempo.