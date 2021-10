Calciomercato Milan, arriva il colpo incredibile che potrebbe fare al caso di Mister Pioli: la società milanese è in fermento

Il Milan, al termine delle prime nove giornate di campionato, ha dimostrato di avere la stoffa per poter ambire al tanto agognato scudetto, che a Milano manca da oltre dieci anni. I Diavoli, con il match di sabato scorso contro il Bologna, hanno raggiunto il Napoli in vetta alla classifica di Serie A, con un totale di 24 punti.

Con l’assenza di Brahim Diaz e di Theo Hernandez, risultati positivi al Covid, è tuttavia emerso un problema rispetto al quale Mister Pioli può fare ben poco: la mancanza di ricambi. Alla luce di ciò, la società milanese starebbe pensando di potenziare la rosa: il nome che è stato recentemente accostato al Milan è clamoroso.

Calciomercato Milan, arriva il colpo incredibile. Il nome che tutti vogliono

Per confermare la posizione al vertice della classifica di Serie A, il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare dei mesi davvero intensi. Numerose le sfide che attendono i Diavoli, tra campionato, Champions League e Coppia Italia. Alla luce di ciò, i rossoneri starebbero puntando ad un potenziamento della rosa, specie per quel che concerne la linea della trequarti. Nelle ultime settimane, l’assenza di Brahim Diaz a causa del Covid ha evidenziato la necessità di colmare il vuoto lasciato dallo spagnolo.

Il nome che è trapelato nelle ultime ore è quello di Hakim Ziyech. Il centrocampista del Chelsea, già durante la scorsa estate, era stato accostato ai Diavoli, considerati gli ottimi rapporti tra le due società. Con l’approssimarsi del calciomercato invernale, ci sono buone speranze per i rossoneri di concludere l’affare con i Blues. Ziyech, che percepisce uno stipendio pari a 7 milioni di euro, potrebbe arrivare in prestito a Milano con metà ingaggio già pagato dal Chelsea.

Attualmente, il 28enne di origine marocchina sembra essere l’unica strada percorribile per il Milan, che deve obbligatoriamente allentare la pressione sulla rosa. L’ex Ajax, che in questo avvio di stagione non è riuscito ad esprimere tutte le proprie potenzialità, potrebbe presto ritrovarsi a vestire la maglia rossonera.