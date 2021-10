Calciomercato Napoli, Osimhen potrebbe andar via. La squadra che farebbe follie

Una squadra ha gli occhi puntati sul gioiello del Napoli e della Serie A, Victor Osimhen, dopo l’exploit in queste prime gare di campionato

Ieri sera la scia di vittorie del Napoli si è arrestata all’Olimpico contro una Roma combattente ed energica. Visto l’evolversi della partita entrambe le squadre possono dirsi soddisfatte per il punto guadagnato con un pareggio a reti inviolate.

Gli uomini di Spalletti sono stati traditi anche dalla sfortuna con tre legni presi come la palla spedita sul palo da Victor Osimhen, che in seguito Mario Rui non è riuscito a ribadire in porta. Al bomber nigeriano è stato poi annullato anche un gol in fuorigioco. Proprio sull’uomo del momento sono puntati gli occhi del Bayern Monaco.

Osimhen via da Napoli? L’offerta del Bayern Monaco

Oggi i media spagnoli hanno dato la notizia che il Bayern Monaco sarebbe pronto a offrire alla dirigenza napoletana 100 milioni di euro pur di accaparrarsi il campione nigeriano. Giorni fa però era già intervenuto sulla questione Paolo Bargiggia. Il giornalista ha fatto chiarezza sulle questione Osimhen tornando sull’argomento durante la sua rubrica “Parola di Bargiggia” all’interno della trasmissione “Football club” di 1 Station Radio.

“Osimhen è molto attenzionato – ha detto Bargiggia -, è nella lista per sostituire Robert Lewandowski. La verità è questa. Attualmente, di attaccanti futuribili sul mercato, di quell’età e con le sue caratteristiche, ce ne sono pochi. Erling Braut Haaland non è un’operazione prevedibile; Kylian Mbappè flirta col Real Madrid da un paio d’anni: normale che si guardi anche altrove”.

Il giornalista ha poi aggiunto che l’attaccante del Napoli è in lista tra i sogni del Bayern Monaco subito dopo i due succitati talenti. “Se cerchi qualcuno di veloce, esplosivo, dirompente e che faccia reparto da solo, allora Osimhen è uno dei primi cinque, in questo periodo stagionale, a livello internazionale sul mercato”, ha concluso.

Certo non c’era bisogno di un esperto per capire che il gioco del giovane attaccante azzurro fa gola ai più blasonati club, cederlo sarebbe di sicuro la vera follia.