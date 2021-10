Un uomo di 67 anni, che risultava disperso insieme alla moglie a Scordia (Catania), dove si è registrata una violenta ondata di maltempo, è stato trovato morto.

L’uomo di 67 anni, disperso da ieri, a Scordia (Catania) è stato trovato morto questa mattina. Le ricerche erano scattate quando, secondo il racconto di un testimone, l’uomo e la moglie erano stati travolti dall’acqua e dal fango che avevano invaso la strada a causa della violenta ondata di maltempo abbattutasi sulla zona. A distanza di ore, le squadre hanno ritrovato il corpo del 67enne, mentre la moglie risulta ancora dispersa.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia e sulla Calabria nella giornata di ieri, domenica 24 ottobre. Piogge battenti e vento hanno provocato ingenti danni e disagi con strade e abitazioni inondate.

Una delle zone più colpite è quella della provincia di Catania, dove il maltempo ha fatto registrare una vittima. Si tratta di un uomo di 67 anni ritrovato morto questa mattina in un agrumeto a Scordia. L’uomo era disperso da ieri pomeriggio insieme alla moglie. A far scattare l’allarme, stando a quanto riporta la redazione di Sky Tg24, un’automobilista, che rimasto bloccato in auto per via del fango in strada, avrebbe visto il 67enne e la moglie scendere da una vettura e poi essere travolta dalla furia dell’acqua. L’automobilista ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno soccorso l’uomo ed hanno ritrovato la Ford Fiesta della coppia. Sono scattate immediatamente le ricerche della coppia. A distanza di ore, riporta Sky Tg24, i soccorritori hanno rinvenuto il cadavere del 67enne in un agrumeto in contrada Ogliastra. Ancora nessuna traccia della moglie che risulta dispersa.

L’area del comune in provincia di Catania ha visto numerosi interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. Un pullmino con a bordo cinque turisti è stato travolto dall’acqua lungo la statale 385. I turisti, scrive Sky Tg24, hanno abbandonato il veicolo e sono stati soccorsi dalle squadre giunte sul posto.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, lunedì 25 ottobre, un’allerta meteo rossa per rischio idraulico e idrogeologico in alcune zone della Sicilia e della Calabria.