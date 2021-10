“Che tempo che fa”, Ed Sheeran durante l’intervista svela la macabra notizia: “L’ho scoperto stamattina”

Il cantante il collegamento video su Rai 1 ha dato un doloroso annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato, le sue parole sono una vera doccia fredda.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio assieme alla sua assistente Filippa Lagerback e a tanti ospiti illustri. La serata prevedeva anche un’intervista con il cantante Ed Sheeran che ha dato però la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Sui social il giovane inglese aveva già anticipato ai fan questo suo segreto ma ieri sera, durante la chiacchierata con Fazio, non ha potuto non commentare quanto gli sta accadendo. Vediamo di che si tratta.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso ed il nuovo programma, la sua amica spiffera tutto

Ed Sheeran positivo al Covid, fan preoccupati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

NON PERDERTI ANCHE —> Caos in Rai: Caterina Balivo torna in tv, pronta a spodestare un grande nome

Nonostante in Inghilterra stiano continuando le vaccinazioni, nelle ultime settimane si sta registrando un aumento sensibile di nuovi casi di Covid-19 tanto che sembra che il Paese voglia adottare il sistema del Green Pass con caratteristiche simili a quelle che esistono in Italia.

Tra i personaggi illustri che hanno contratto il virus anche Ed Sheeran che ha svelato la malattia ieri proprio sui suoi canali social anche se non ha dato spiegazioni riguardo a come ha contratto il virus. Al momento il giovane che solo un mese fa ha pubblicato il suo ultimo singolo Shivers, ha annunciato personalmente di essere asintomatico e di stare bene, tanto che non ha intenzione di rinunciare ad interviste già programmate da tempo.

La popstar quindi ha svolto la video call come da programma con Fazio ieri sera. “Sono positivo al Covid 19, l’ho scoperto stamattina. È un grande cambiamento ma devo stare attento e devo stare in quarantena”, ha spiegato.

Poi ha aggiunto in italiano per dimostrare l’amore verso il nostro Paese: “Mi dispiace così tanto di deludere te e i miei fan italiani oggi, vorrei poter essere lì e spero di riuscire a farmi perdonare presto. Vi amo tutti”.