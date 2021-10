Chiara Biasi, sotto il vestito niente: primo piano da infarto – FOTO

Chiara Biasi ancora una volta regala sprazzi di seduzione purissima su Instagram, la influencer e modella senza veli fa volare la fantasia.

Se al primo posto tra le influencer italiane c’è senza dubbio Chiara Ferragni, subito alle sue spalle si posiziona altrettanto certamente la bellissima Chiara Biasi. Non a caso, le due sono grandi amiche.

E’ stato proprio l’incontro con la Ferragni a cambiare la vita della friulana. I suggerimenti dell’amica sono stati fondamentali per avviare la sua carriera ad alti livelli: grazie al suo blog di moda e lifestyle, ha guadagnato notorietà e adesso è da tempo una delle bellezze al top su Instagram, con un seguito di oltre 3 milioni di followers.

Un seguito pienamente meritato, visto il suo fascino incontenibile, che si esprime ad ogni nuovo scatto. Volto richiestissimo dai principali brand, la 31enne sprizza sensualità da tutti i pori e non manca occasione in cui non lasci senza fiato i fan.

