Voglia di attimi che tolgono il respiro? Ci pensa Shaila Gatta con il suo nuovo nude dalla potenza atomica. La mannequin senza veli ha la bellezza di una dea.

Ex velina in quattro edizioni per “Striscia La Notizia“, ammaliante indossatrice per noti marchi alla moda e ballerina per “Ciao Darwin”, nonché ex talentuosa ginnasta, la giovane ed intraprendente conduttrice televisiva di “Paperissima Sprint” dal 2019, Shaila Gatta, dimostrerà in questo lunedì di rappresentare alla perfezione il ritratto di quella che verrà presto definita all’unisono la vera “grande bellezza“.

Dopo aver saltato la gita fuori porta in quel di Bergamo, in programma per la mattinata di ieri assieme alla sua cara amica Carmen, ed aver raccontato la buffa disavventura su Instagram, per l’attuale inizio settimana Shaila ha deciso di tenersi in forma con il suo solito allenamento di routine home made, soprattuto per bruciare i peccati di gola che hanno seguito la mancata uscita dalla sua Milano. Ma, ancor prima del suo entusiasta “viva gli sgarri“, sarà giunto il momento di sfoderare un “atomico nude“, nuovo di zecca.

Shaila Gatta “Ma cosa sei?” il nude atomico, è bellezza di una dea imperiale – FOTO

