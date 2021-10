“Occhioni magnetici”, Eva Riccobono: la supermodella stende i fan solo con lo sguardo – FOTO

Eva Riccobono ha steso i fan con una foto pubblicata poco fa su Instagram in cui ha mostrato la sua nuova acconciatura

La supermodella Eva Riccobono è una vera e propria star delle passarelle di moda italiane e internazionali. Siciliana di nascita ha iniziato ben presto a sfilare a Palermo per poi appena diciannovenne trasferirsi a Milano dove ha lavorato subito con brand importanti come Blumarine e Alberta Ferretti.

Gli stilisti “Dolce & Gabbana” l’hanno ingaggiata sia per campagne pubblicitarie al fianco di Naomi Campbell sia per le sfilate. Eva è seguita, oltre che per la sua carriera di modella e attrice, anche sui social dove regala perle della sua bellezza ai follower.

Eva Riccobono, la bellezza nordica che incanta il web

La bellissima Eva ha condiviso una foto in cui mostra ai suoi fan un primo piano da incanto. Capelli biondi e occhi azzurri fanno di lei una bellezza nordica ma dotata del calore e della spontaneità tipici delle donne mediterranee. Nell’immagine mostra la piega appena fatta, così come scrive nella didascalia: “Tutto ciò per dirvi che oggi mi sono fatta la piega…e chi mi conosce sa che è un evento! Ps: vabbè mi sono anche truccata!”.

La sua bellezza non ha lasciato indifferente nemmeno una follower d’eccezione come Emma Marrone che le ha detto: “Mamma mia la bellezza”, complimento accompagnato da un cuoricino. E c’è stato anche chi le ha scritto: “Occhioni magnetici”, due fari in cui gli ammiratori si perdono ogni volta che pubblica uno scatto.

La Riccobono è stata anche una delle muse ispiratrici del cantante e fotografo Bryan Adams, che l’ha immortalata per la campana pubblicitaria della maison Hybris.

Molti ricorderanno anche la sua splendida presenza in film nostrani come “Grande, grosso e Verdone”, dove interpreta Blanche Duvall, una donna francese molto raffinata per la quale Moreno (Carlo Verdone) perde la testa. Tra i due nasce un’amicizia ma poi lui scopre che in realtà è una prostituta d’alto bordo.