Nuova sorpresa nella casa del ”Grande Fratello Vip”, questa volta per Gianmaria Antinolfi. Ad accedere dalla porta rossa è suo fratello.

Gianmaria Antinolfi è senza dubbio uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del ”Grande Fratello Vip”. E’ entrato nella casa con la nomea di playboy avendo conquistato nel suo passato bellezze quali Belen Rodriguez, Dayane Mello e la sua coinquilina della Casa di Cinecittà, Soleil Stasi.

Dopo un tentato riavvicinamento con l’ex corteggiatrice e i dubbi nei confronti di Greta, la sua fidanzata fuori dal reality, ha mostrato un fotte interessamento nei confronti di Sophie Codegoni.

L’ex tronista nonostante abbia mostrato tentennamenti e ripensamenti nei confronti di Gianmaria, date le sua incertezze e la poca chiarezza, alla fine sembra aver ceduto al suo fascino.

Questa sera entrerà nella Casa del GF Vip il fratello di Antinolfi. Ma scopriamo chi è.

Chi è il fratello di Gianmaria Antinolfi?

Il fratello di Gianmaria che questa sera entrerà nella Casa per fargli una sorpresa si chiama Francesco Perillo. Non ha il suo stesso cognome poiché ha in comune con il bel napoletano, solamente la madre.

Lei si chiama Esmeralda Vetromile, una nota imprenditrice partenopea, proprietaria di una società di organizzazione di eventi e del famoso circolo Rari Nantes di Napoli. Circolo in cui organizzò l’evento che fece conoscere Gianmaria e Belen.

Esmeralda ha quattro figli, nati da due relazioni differenti: Gianmaria e Alberta Antinolfi e Vera e Francesco Perillo.

Quest’ultimo è figlio di Achille Perillo, noto dentista della città di Napoli, curò molti vip, e scomparve all’età di 61 anni a causa di una grave malattia.

Lo stesso Gianamria seppure non fosse il figlio di sangue di Achille Perillo, gli ha dedicato un commovente messaggio nel giorno della sua morte:

“Qui è tutto un frullatore. Un fiume in piena di pensieri […] sapevamo bene cosa rappresentassimo l’uno per l’altro. Due testoni orgogliosi legati da un amore enorme. Sei stato il mio esempio, un modello a cui ispirarsi per provare ad essere un pochino migliori. Sei stato la roccia alla quale aggrapparci nei momenti di difficoltà, il concetto stesso di famiglia. Mi hai mostrato la sottile differenza tra giusto e sbagliato. Mi hai insegnato a combattere per ciò in cui credo mentre ti ho visto combattere e impegnarti per la nostra famiglia e per ciò in cui credevi ogni giorno. [….] Hai fatto felice la mia mamma, mi hai lasciato Chicco e Vera, ti sei preso cura di noi 2 come se fossimo tuoi senza mai farcelo pesare,[….]ma soprattutto a modo nostro ci siamo amati! Per tutto questo e per tanto altro ancora, Grazie, grazie di tutto.”

Dopo la sua morte sono stati proprio i figli Francesco e Vera a prendere in mano lo studio avviatissimo di loro padre dopo essersi laureati in medicina e oggi operano come dentisti proseguendo le sue orme.

Tutt’altra strada quella intrapresa da Francesco rispetto al fratello Gianmaria che, da luglio 2017, è direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, società del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering (proprietario di famosi marchi come Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta).

L’altra sorella, Alberta, è invece un notaio.

Non sappiamo se Francesco è attualmente fidanzato, sicuramente ha avuto una storia importante, durata alcuni anni, con Angela Moggio, bellissima 25enne, della quale però non ci sono più tracce sul profilo Instagram di Francesco, dal 2020.

Tra le pazienti dello studio Perillo dei fratelli di Gianmaria, Francesco e Vera, c’è proprio Soleil Stasi che conosce bene Gianmaria ma, a quanto pare, anche tutta la sua famiglia