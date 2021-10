“GF Vip”, Aldo Montano in lacrime nella notte: il motivo spiazza tutti

La scorsa sera, nella casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha deciso di inaugurare il pianoforte. La sua performance ha emozionato tantissimo Aldo Montano, che ha reagito così

I ragazzi del GF Vip hanno vissuto un sabato sera pieno di emozioni, dopo le tensioni di questo ultimo periodo. Hanno deciso per una sera di mettere da parte tutte le loro divergenze e permettere alla musica di fare da collante. Manuel Bortuzzo ha ricevuto una sorpresa nell’ultima puntata: Alfonso Signorini gli ha concesso l’entrata di un pianoforte nella casa, lo strumento che gli ha salvato la vita in uno dei momenti più difficili di sempre.

GF Vip, Manuel Bortuzzo suona un brano di Ultimo: la reazione di Aldo Montano

Ieri sera Manuel ha deliziato i suoi coinquilini con qualche canzone, toccando le corde del loro cuore. Manuel ha emozionato tutti suonano al pianoforte e cantando Sogni Appesi di Ultimo, una canzone che si sente molto addosso. Durante la sua esibizione sono stati in molti ad emozionarsi, ma sicuramente quello che più si è sentito toccato è stato Aldo Montano, che è un grande amico di Manuel dal giorno zero. I due sono sempre più vicini e la loro amicizia è qualcosa di puro e di speciale che sta emozionando i telespettatori. Aldo, commosso dall’esibizione del suo amico, è uscito fuori in giardino e si è lasciato andare ad un pianto disperato. Solo dopo essersi ripreso, è tornato da Manuel e gli ha chiesto un abbraccio.

È stato un sabato sera carico di emozioni e di momenti toccanti, proprio quello di cui avevano bisogno dopo un paio di settimane piene di litigi e di tensioni.