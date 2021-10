GF Vip: “Mio cugino Kekko dei Modà mi ha salvato la vita”

Quest’edizione del ”Grande Fratello Vip” sta regalando al pubblico sempre più emozioni e altrettante sorprese. Ma c’è una dichiarazione di un concorrente che nessuno conosce.

Il ”Grande Fratello Vip” è un reality show che appassiona ogni anno il pubblico da casa, con le mille vicissitudini che travolgono i concorrenti tra le mura di Cinecittà.

Tra nuovi amori e discussioni che accendono gli animi dello show, gli inquilini si mettono a nudo davanti le telecamere mostrandosi per ciò che sono, con tutte le loro debolezze e fragilità, 24 ore su 24.

Ci siamo, ormai, abituati a scoprire e conoscere meglio i tanti vip che albergano la Casa e attraverso la loro personalità e le sorprese che prepara, ad ogni puntata, la produzione del programma, crediamo di sapere tutto di loro.

Eppure c’è un concorrente che ha un segreto da raccontare, non ancora svelato.

Il racconto struggente di un concorrente

Stiamo parlando di Davide Silvestri, l’attore che, non ancora maggiorenne, ha avuto successo grazie alla sua interpretazione di uno dei personaggi della soap opera ‘‘Vivere”.

Non fu l’unica esperienza che ebbe nel mondo attoriale, lo ricordiamo anche in “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “Squadra mobile” e nella sua partecipazione a ”L’Isola dei famosi’‘, nel 2003.

Silvestri, però, visse un periodo buio in una fase della sua vita, quando non vide più la luce del successo e vestì i panni di metalmeccanico per darsi da fare.

A ”salvarlo”, come lui stesso dichiarò in un’intervista ai microfoni di Caterina Balivo, fu suo cugino Kekko dei Modà.

Ha raccontato di quando da giovane ha commesso un atto di cui non ne va fiero: “Ho fatto una bravata. Non mi hanno arrestato, ma ho subito un processo per una rapina. Facevo parte di una banda di bulletti per sentirmi accettato”.

Davide a un certo punto ha smesso di fare l’attore perché non riusciva più a trovare gli stimoli giusti. E’ diventato un imprenditore e attualmente produce birra, chiamata ‘Lira’.

Ad aiutarlo in questa nuova avventura lavorativa è suo cugino Kekko dei Modà che è diventato suo socio in affari. I due hanno uno splendido rapporto, Davide lo definisce ”la mia metà del cuore” e sono legati indissolubilmente tanto che Davide è stato anche protagonista di alcuni suoi videoclip musicali.