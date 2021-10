Katia Pedrotti da una prospettiva vertiginosa, che stacco di coscia – FOTO

La bella Katia Pedrotti ha condiviso una serie di foto su instagram con un look molto bello e sensuale, è bellissima

Katia Pedrotti ha condiviso su instagram una serie di foto con indosso una mini tuta nera a biker in tinta, il suo look è aggressivo e sensuale. Il marito le scatta un paio di foto da urlo, ma poi la prende in giro. Ecco cosa scrive l’ex gieffiana:”Domenica: Amore mi fa una foto con gli alberi vestiti d’autunno? Lui: come facciamo? Nel mio campo non ho alberi bassi! Che gli faccio?”. Il marito della Pedrotti ha un gran senso dell’umorismo a quanto pare, ma la Pedrotti non ci sta e lo punisce.

Katia Pedrotti e la discussione in diretta sugli adolescenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

La bella ex gieffiana ha deciso di ricominciare a fare qualche diretta come quando c’era la pandemia. Il tema che ha voluto affrontare è quello degli adolescenti e il rapporto con i genitori. Durante la discussione sono stati affrontati vari argomenti che riguardano l’adolescenza. In particolare si è parlato del fatto che i bambini di oggi sono molto più avanti rispetto al passato, a causa della tecnologia che hanno a disposizione. In generale c’è tanta precocità e di conseguenza l’adolescenza arriva anche prima rispetto ad anni fa. Infatti già intorno agli 8-11 anni i bambini cominciano a manifestare i primi comportamenti adolescenziali. La Pedrotti ha parlato del suo rapporto personale con sua figlia, spiegando che lei come mamma non è un ostacolo per sua figlia ma bensì un aiuto e un supporto.

Inoltre afferma che a sua figlia dice sempre la verità perché lei segue la filosofia “meglio una dura verità che una bugia”. L’ex gieffiana rivela che poi litiga spesso con la figlia ma è sempre uno scontro produttivo che porta la bambina a crescere. Le altre mamme presenti durante la diretta hanno parlato tanto di come il rapporto genitori-figli, permette ai figli di diventare entità distinte e indipendenti. Questo però dipende sempre dal genere di rapporto che s’instaura. Arrivano poi molte domande dai fan che seguono la diretta, sopratutto viene chiesto a Katia se è una mamma severa con la figlia 13enne. La risposta è che un genitore deve dimostrare rigore e autorità per proteggere e insegnare al proprio figlio, ma non ci deve essere invece rigidità e severità.

Le trasgressioni ci sono sempre e bisogna anche accettarle in alcuni contesti. L’importante è sempre cercare di comprendere la radice delle trasgressioni e i motivi per cui arrivano. I temi sollevati sono anche molti altri, ad esempio come dare il buon esempio se i primi a sbagliare sono i genitori? Il punto è che ci sono regole e limiti per i ragazzi e questi vanno imposti dai genitori, indipendentemente da ciò che fanno loro perché sono adulti e quindi hanno delle motivazioni per i loro comportamenti.